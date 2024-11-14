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Политика «Там бывают всякие пакости». Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube

«Там бывают всякие пакости». Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube

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27 комментариев

Президент РФ Владимир Путин пообещал разобраться с замедлением работы видеохостинга YouTube. Его слова приводят РИА Новости 14 ноября.

Накануне Путин провел встречу с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым. Последний пожаловался президенту на работу YouTube в России, отметив, что замедление платформы «сегодня не очень целесообразно». На это глава государства ответил, что на видеохостинге «бывают всякие пакости».

«Я разберусь, я посмотрю», — заявил Путин.

О замедлении работы YouTube в России стало известно в конце июля 2024 года. Депутат ГД, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки видео снизится из-за «деградации» серверов компании Google в России. По его словам, корпорация не следит за оборудованием и не занимается его обновлением. Кроме того, замедление работы сервиса направлено на то, чтобы компания начала соблюдать российские законы, подчеркивал Хинштейн.

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Комментарии
27
Klaustrofobik
36 минут
Стыд совесть и разум , поменял в детстве на деревянную игрушку это чел.
DanCitizen
37 минут
Э, а Украину кто будет курировать, если ты Ютубом будешь заниматься?
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