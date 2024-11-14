«Там бывают всякие пакости». Путин пообещал разобраться с замедлением YouTube

Накануне Путин провел встречу с гендиректором «Мосфильма» Кареном Шахназаровым. Последний пожаловался президенту на работу YouTube в России, отметив, что замедление платформы «сегодня не очень целесообразно». На это глава государства ответил, что на видеохостинге «бывают всякие пакости».

О замедлении работы YouTube в России стало известно в конце июля 2024 года. Депутат ГД, глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что скорость загрузки видео снизится из-за «деградации» серверов компании Google в России. По его словам, корпорация не следит за оборудованием и не занимается его обновлением. Кроме того, замедление работы сервиса направлено на то, чтобы компания начала соблюдать российские законы, подчеркивал Хинштейн.