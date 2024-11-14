В квартирном пожаре на юге Петербурга погиб мужчина, еще одна женщина в больнице

Относительно небольшой пожар тушили спасатели в жилом доме во Фрунзенском районе Петербурга вечером 14 ноября. Не обошлось без жертв.

Как сообщает управление МЧС по Петербургу, вызов на квартирный пожар поступил почти в восемь часов вечера. Горела кухня в однокомнатной квартире в 116 доме по Бухарестской улице. Огонь занял полкухни, общая площадь пожара — пять квадратных метров.

В огне погиб мужчина и пострадала женщина, она в больнице.

Огонь потушили в 20:22.