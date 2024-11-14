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Финансы Генпрокуратура сбила цены на молоко «до прежнего уровня»

Генпрокуратура сбила цены на молоко «до прежнего уровня»

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7 комментариев

АО «Вимм-Дилль-Данн», ООО «Экомилк» и другие производители молока скорректировали до прежнего уровня цены на продукцию после проведенной проверки. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Как говорится в сообщении ведомства, повышение цены на молочную продукцию произошло «в отсутствие объективных экономических оснований». На это было указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации, и вышеупомянутые предприятия оперативно «сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня» еще до завершения прокурорской проверки.

Надзорные мероприятия были проведены по поручению генпрокурора России Игоря Краснова в связи с сообщениями об увеличении стоимости молока.

До какого «прежнего уровня» были скорректированы цены, не уточняется.

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Комментарии
8
Klaustrofobik
6 минут
Зная хорошо этих деятелей можно даже не гадать что будет, молочка подорожав пропадёт.
Mimic
4 минуты
Теперь прокуратура будет сама устанавливать цены в магазинах? Производить ничего не будет, только устанавливать?
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