Генпрокуратура сбила цены на молоко «до прежнего уровня»

АО «Вимм-Дилль-Данн», ООО «Экомилк» и другие производители молока скорректировали до прежнего уровня цены на продукцию после проведенной проверки. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Как говорится в сообщении ведомства, повышение цены на молочную продукцию произошло «в отсутствие объективных экономических оснований». На это было указано производителям и компаниям, находящимся с ними в кооперации, и вышеупомянутые предприятия оперативно «сообщили о предпринятых действиях по корректировке цен на молоко до прежнего уровня» еще до завершения прокурорской проверки.