Путин увеличил разовую выплату для получивших инвалидность участников СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении до 4 млн рублей размера разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, которое привело к инвалидности. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщается на портале правовых актов.

Согласно указу, если ранение, травма или контузия приводит участника СВО к инвалидности, пострадавшему полагается единовременная выплата в размере 4 млн рублей, которая также будет учитывать ранее выплаченную сумму за полученное увечье.

При этом если травма, приведшая к инвалидности, была получена в период с 24 февраля 2022 года до момента вступления в силу указа президента РФ, единовременная выплата будет осуществляться Государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества».