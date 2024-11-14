Путин увеличил разовую выплату для получивших инвалидность участников СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении до 4 млн рублей размера разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, которое привело к инвалидности. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщается на портале правовых актов.
Согласно указу, если ранение, травма или контузия приводит участника СВО к инвалидности, пострадавшему полагается единовременная выплата в размере 4 млн рублей, которая также будет учитывать ранее выплаченную сумму за полученное увечье.
При этом если травма, приведшая к инвалидности, была получена в период с 24 февраля 2022 года до момента вступления в силу указа президента РФ, единовременная выплата будет осуществляться Государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества».
Указ президента России Владимира Путина вступает в силу со дня подписания документа.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, вводящий выплаты за ранения, полученные в ходе выполнения специальной военной операции. Размер будет зависеть от тяжести травмы.
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