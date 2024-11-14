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Общество Путин увеличил разовую выплату для получивших инвалидность участников СВО

Путин увеличил разовую выплату для получивших инвалидность участников СВО

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33 комментария

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении до 4 млн рублей размера разовой выплаты участникам спецоперации при получении ранения, которое привело к инвалидности. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщается на портале правовых актов.

Согласно указу, если ранение, травма или контузия приводит участника СВО к инвалидности, пострадавшему полагается единовременная выплата в размере 4 млн рублей, которая также будет учитывать ранее выплаченную сумму за полученное увечье.

При этом если травма, приведшая к инвалидности, была получена в период с 24 февраля 2022 года до момента вступления в силу указа президента РФ, единовременная выплата будет осуществляться Государственным фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Указ президента России Владимира Путина вступает в силу со дня подписания документа.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, вводящий выплаты за ранения, полученные в ходе выполнения специальной военной операции. Размер будет зависеть от тяжести травмы.

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Комментарии
33
Chekist
1 час
А это когда массово вернуться так называемые зашитнички без ручек и ножек, вот они удивяться, что никому не нужны и жизнь превратиться в социальный ад без доступной среды для инвалидов в 95% мест в РФ (в СПБ и Мск в том числе).
ДЕД
1 час
Проходили это и в ВОВ и Афганскую с Чеченской... Никому эти ветераны и инвалиды не нужны оказались.
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