В Петербурге задержанный за избиение матери сбежал по дороге в больницу. Женщина в тяжёлом состоянии

Полиция ищет жителя Невского района Петербурга с нелёгкой рукой. Угодив в отдел после избиения матери, он пожаловался на здоровье, но с медиками до больницы не доехал. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 ноября.

Пенсионерку с ушибами на лице и теле из квартиры на Караваевской улице госпитализировали в ночь на среду. По предварительным данным, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Состояние пациентки было тяжёлым.

Женщину избили за два дня до её 72-летия. Под подозрением оказался 38-летний сын. В соцсетях в числе своих интересов он называет бокс. Накануне утром наряд патрульно-постовой службы наведался в квартиру и увёз его в отдел. Мужчина был пьян.