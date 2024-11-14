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Происшествия В Петербурге задержанный за избиение матери сбежал по дороге в больницу. Женщина в тяжёлом состоянии

В Петербурге задержанный за избиение матери сбежал по дороге в больницу. Женщина в тяжёлом состоянии

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5 комментариев

Полиция ищет жителя Невского района Петербурга с нелёгкой рукой. Угодив в отдел после избиения матери, он пожаловался на здоровье, но с медиками до больницы не доехал. Об этом стало известно «Фонтанке» 14 ноября.

Пенсионерку с ушибами на лице и теле из квартиры на Караваевской улице госпитализировали в ночь на среду. По предварительным данным, врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга. Состояние пациентки было тяжёлым.

Женщину избили за два дня до её 72-летия. Под подозрением оказался 38-летний сын. В соцсетях в числе своих интересов он называет бокс. Накануне утром наряд патрульно-постовой службы наведался в квартиру и увёз его в отдел. Мужчина был пьян.

Пока решался вопрос о возбуждении уголовного дела, задержанный пожаловался на боли в сердце. Для него вызвали скорую, однако по дороге в больницу мужчина исчез.

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Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
17 минут
Элита будущая.
Гость
37 минут
квадробоксеры
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