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Общество Афиша Plus В Петербурге выступят сразу две «Алёны Апины»

В Петербурге выступят сразу две «Алёны Апины»

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5 комментариев

На первом концерте в рамках тура «Комбинация лучших песен и всех хитов», который пройдет 23 ноября в БКЗ «Октябрьский», на сцене вместе с Алёной Апиной появится актриса Анастасия Уколова, сыгравшая поп-звезду в сериале «Комбинация». Об этом в интервью «Фонтанке» рассказала сама певица.

«В Питере в это время будет Настенька Уколова — та самая девушка, которая сыграла меня в сериале. Она очень хорошо поет, и поэтому вместо одной Апиной вы в какой-то момент увидите двух», — рассказала Алёна Апина.

Называть песню, которую артистки споют дуэтом, Апина не стала, сохранив интригу до предстоящего концерта. После Петербурга экс-вокалистка «Комбинации» выступит в Кремле — это будет ее первый сольный концерт на этой площадке, а родной БКЗ она сравнила с любовником, которого давно не видела. О том, что звезда подготовила для зрителей, как пережила развод с продюсером Александром Иратовым и как впервые заговорила о горе в семье, читайте в большом интервью Алены Апиной «Фонтанке».

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Комментарии
5
Zet
50 минут
а сколько пенсия у юбилярши?
smith1
24 минуты
день апиной на фонтанке. других звезд нет
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