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Финансы В Минэкономики подсчитали годовую инфляцию в России

В Минэкономики подсчитали годовую инфляцию в России

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17 комментариев

В период с октября 2023 года по октябрь 2024 года инфляция в России составила 8,54 %, по данным от 11 ноября. Об этом стало известно из доклада Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Согласно докладу, цены на потребительском рынке выросли на 0,30 %, в секторе продовольственных товаров — на 0,55 %, в секторе туристических и бытовых услуг — на 0,38 %, в сегменте непродовольственных товаров — на 0,09 %. Выросли цены на медикаменты (0,14 %) и стройматериалы (0,17 %). Рост цен на плодоовощную продукцию замедлился до 3,63 % против 3,99 % в период с 29 октября по 5 ноября, а рост цен на остальные продукты питания — до 0,30 % против 0,35 % на прошлой неделе. Бытовые услуги выросли в цене на 0,12 %.

Снижаются цены на легковые автомобили (на 0,40 %), на электроприборы и бытовую технику (на 0,18 %), на услуги гостиниц (0,13 %).

Сентябрьский прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2024 год равняется 7,3 %, но вице-премьер РФ Александр Новак уже признавал, что инфляция может составить около 8 %. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на следующий год равен 4,5 %.

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Комментарии
18
забыл все
15 минут
смеяться больше нету сил))
mwr
24 минуты
а почему здесь должно быть по-другому, если обо всём остальном врут
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