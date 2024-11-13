«Городу важно сконцентрировать средства». В Смольном объяснили решение досрочно выплатить 40 млрд за ЗСД

В комитете по инвестициям Петербурга после принятия губернаторской поправки к корректировке бюджета-2024 объяснили решение закрыть вопрос с кредитами на ЗСД. Так выйдет дешевле.

«Решение выплатить 42,4 млрд рублей на погашение кредитов АО „Западный скоростной диаметр“ именно сейчас связано с тем, что в условиях инфляции и роста ставок по рыночным кредитам важно не допустить избыточных бюджетных трат, — прокомментировали в комитете 13 ноября. — Альтернативный вариант перекредитования и получения нового кредита для закрытия займа, привлеченного для строительства Центрального участка ЗСД, потребовал бы более существенных трат. В настоящий момент городу важно сконцентрировать средства для реализации новых проектов по развитию транспортной системы».

В комитете финансов добавили, что c 2025 года выручка от платы за проезд по ЗСД будет превышать уровень максимальных компенсируемых затрат (речь идет об обязательствах города компенсировать партнеру по ГЧП затраты на этапе эксплуатации дороги). «Возникаемый при этом сверхдоход (превышение выручки над МКЗ) будет поступать АО „ЗСД“ и далее направляться на нужды города», — говорят чиновники.

Петербургский ЗакС одобрил губернаторскую поправку 13 ноября. «Фонтанка» писала накануне, что глава города среди прочего предложил досрочно выполнить обязательства по погашению кредита, который «Магистраль Северной столицы» в свое время брала на строительство Центрального участка ЗСД. Для этого нужно прямо сейчас выплатить 42,4 млрд рублей. Если бы возврат долга растянули на период действия концессии, как предполагалось ранее, то в итоге из-за высокой ключевой ставки ЦБ — и, как следствие, банковских ставок — городу пришлось бы заплатить еще больше.