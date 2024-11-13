Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

ю-з.

 767мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 97,96
EUR 104,25
Наташа Королева дает показания
Малый бизнес и "Честный знак"
Дом Радио
За ЗСД заплатят досрочно
Лекарства нельзя водителям
Штрафы на платных дорогах
Проект «Образование»
Рейтинги "Фонтанки"
Город «Городу важно сконцентрировать средства». В Смольном объяснили решение досрочно выплатить 40 млрд за ЗСД

«Городу важно сконцентрировать средства». В Смольном объяснили решение досрочно выплатить 40 млрд за ЗСД

1 388
5 комментариев

В комитете по инвестициям Петербурга после принятия губернаторской поправки к корректировке бюджета-2024 объяснили решение закрыть вопрос с кредитами на ЗСД. Так выйдет дешевле.

«Решение выплатить 42,4 млрд рублей на погашение кредитов АО „Западный скоростной диаметр“ именно сейчас связано с тем, что в условиях инфляции и роста ставок по рыночным кредитам важно не допустить избыточных бюджетных трат, — прокомментировали в комитете 13 ноября. — Альтернативный вариант перекредитования и получения нового кредита для закрытия займа, привлеченного для строительства Центрального участка ЗСД, потребовал бы более существенных трат. В настоящий момент городу важно сконцентрировать средства для реализации новых проектов по развитию транспортной системы».

В комитете финансов добавили, что c 2025 года выручка от платы за проезд по ЗСД будет превышать уровень максимальных компенсируемых затрат (речь идет об обязательствах города компенсировать партнеру по ГЧП затраты на этапе эксплуатации дороги). «Возникаемый при этом сверхдоход (превышение выручки над МКЗ) будет поступать АО „ЗСД“ и далее направляться на нужды города», — говорят чиновники.

Петербургский ЗакС одобрил губернаторскую поправку 13 ноября. «Фонтанка» писала накануне, что глава города среди прочего предложил досрочно выполнить обязательства по погашению кредита, который «Магистраль Северной столицы» в свое время брала на строительство Центрального участка ЗСД. Для этого нужно прямо сейчас выплатить 42,4 млрд рублей. Если бы возврат долга растянули на период действия концессии, как предполагалось ранее, то в итоге из-за высокой ключевой ставки ЦБ — и, как следствие, банковских ставок — городу пришлось бы заплатить еще больше.

В коминвесте уточнили, что город с 2020 года не вкладывает бюджетные средства в обеспечение проекта ЗСД, трасса вышла на самоокупаемость. Сверхдоходы концессионера «Магистраль Северной столицы» (то есть все собранное свыше установленных в соглашении лимитов) по большей части идут в пользу городского АО «ЗСД».

Подробнее об этих расчетах  — читайте на «Фонтанке».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Slava_Rossii2
1 час
Я так и не понял, украли опять деньги горожан из бюджета или нет?
Гость
1 час
Партнеров по ЗСД бы еще закрыли, на бессрочно и с конфискацией - за счет завышения сметы они ничего в дорогу не вложили, а деньги гребут лопатой
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
Новости компаний
Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-01
13 ноября, 14:20
Новости компаний
В жилом квартале Respect возводится пятый этаж
13 ноября, 13:30
ТОП 5
Новости компаний
GloraX объявил о развитии направления регионального мастер-девелопмента на форуме MREF
13 ноября, 15:15
В Санкт-Петербурге эксперты назвали смартфоны, которые чаще всего сдают в трейд-ин
13 ноября, 14:48
Setl Group выплатил 9-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-01
13 ноября, 14:20
В жилом квартале Respect возводится пятый этаж
13 ноября, 13:30
В квартале «Окла» появилось игровое оборудование известной фирмы
13 ноября, 13:01
Сбер: мужчины СЗФО оказались «улыбчивее» женщин
12 ноября, 16:12
Платформа X-BAZ.ru приглашает к сотрудничеству продавцов автозапчастей
12 ноября, 14:40
Ремесленная продукция – в тренде!
12 ноября, 13:21
Industrial Avenir — выполняются работы нулевого цикла
12 ноября, 12:50
Сити-квартал Plus Пулковский - выполняются монолитные работы и отделка
12 ноября, 12:15
Апарт-отель Ladozhsky Avenir: высокая степень готовности
11 ноября, 17:40
Bakunina 33: высокий темп на всех участках работ
11 ноября, 17:20