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Город Заксобрание Петербурга поддержало поправки губернатора к бюджету

Заксобрание Петербурга поддержало поправки губернатора к бюджету

3 комментария

Заксобрание Петербурга 13 ноября приняло три поправки губернатора в рамках осенней корректировки бюджета города на 2024 год. Депутаты добавили денег на поддержку участников СВО, уборку дворов, закупку лекарств и ЖКУ.

В рамках первой поправки, как рассказал глава бюджетно-финансового комитета Денис Четырбок («Единая Россия»), доходы сократятся на 79 млн рублей, расходы вырастут на 4,775 млрд рублей, дефицит увеличивается на 4,846 млрд. «Дополнительные средства по данной поправке будут направлены на приобретение оборудования для бюджетных учреждений, на зарплату работников бюджетной сферы, приобретение лекарственных препаратов и уборку петербургских дворов», — сказал депутат.

Еще двумя поправками было предложено направить свыше миллиарда рублей на поддержку участников СВО, а также увеличить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельной категории граждан, на оказание гражданам технологической помощи и исполнение бюджетных инвестиций АО «ЗСД».

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Комментарии
3
VKuser15335355
10 минут
Себе то хоть оставили?
AndrewBarsik
6 минут
Нормально быть депутатом! Доходы у них сокращаются, а расходы при этом растут. Вот у меня так не получается, сколько не пробовал. Может они секрет какой-то знают... Подсказали бы простым людям.
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