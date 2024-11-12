С такой ставкой мы долго не протянем. Город досрочно гасит многомиллиардную «ипотеку по ЗСД»

Источник: Роман Храмовник/ТАСС







В поправку губернатора к петербургскому бюджету на 2024 год упаковали окончание многолетней истории, связанной со строительством Западного скоростного диаметра. Город все уже понял про политику Центробанка и спешит отдать 40 млрд не частями, а сразу.

Корректировать городской бюджет традиционно начали в конце года — когда стало понятно, сколько реально казна заработает в 2024-м и какие проекты не отстали от графика. В проекте закона и доходы, и расходы увеличились на 54,6 млрд рублей, а дефицит, соответственно, остался прежним. Ко второму его чтению подоспели поправки, и самая главная — губернаторская. В релизе пояснили, что основные направления — социалка: денег добавляют на здравоохранение, зарплаты бюджетникам, уборку дворов.

Но если посмотреть на пояснительную записку к проекту губернаторской поправки, то самое заметное там — 42,445 млрд рублей, которые одним махом добавляют на бюджетные инвестиции городскому АО «ЗСД». Накануне на это обратила внимание депутат Законодательного собрания Ирина Иванова во время обсуждения проекта на профильной комиссии парламента.

Сами по себе инвестиции АО «ЗСД», которое целиком принадлежит городу, не редкость, особенно в последние годы. Концессионер «Магистраль Северной столицы» (МСС), который строил и эксплуатирует Западный скоростной диаметр, развивает трассу новыми развязками — Шуваловской, Шкиперской, Витебской и не только. Делается это в рамках все той же концессии и допсоглашений к ним, а город в них представляет как раз АО «ЗСД». Так что и в первоначальной версии бюджета 2024 года (как и 2025-го) можно найти его инвестиции — на развитие транспортной системы, а теперь еще и на строительство Широтной магистрали скоростного движения (в рамках его полномочий, а именно — подготовки территории).

Но в пояснительной записке губернатора говорится другое. В этом году 42,4 млрд рублей АО «ЗСД» добавляют на реализацию соглашения от далекого 2012-го. Речь о самом строительстве и эксплуатации Западного скоростного диаметра на принципе ГЧП.



Вопрос о выплатах «Магистрали Северной столицы» обсуждался неоднократно. Если коротко, то речь о компенсации инвестиционных и последующих эксплуатационных затрат. МСС должен получать некую гарантированную выручку, за счет которой отбивает траты на содержание дороги и на обслуживание кредитов, некогда взятых для строительства. Если за счет платы за проезд этого сделать нельзя — то недостающее докладывает город. Если трафик превышает ожидания — то 90% от сверхдоходов концессионер, наоборот, отдает в АО «ЗСД». Принцип, в целом схожий с условиями скорого строительства Широтной магистрали.



Само АО «ЗСД» в свое время тоже взяло кредитную линию, более 7 млрд рублей. Но уже несколько лет город не платил «МСС», так как трасса, если говорить упрощенно, вышла на самоокупаемость. Более того, АО «ЗСД» с помощью сверхдоходов от магистрали досрочно погасило свои долги в прошлом году на 800 млн.

Конец 2024 года грозил все поменять. Подошел срок планового рефинансирования кредита «МСС» — фактически, получения нового кредита для расчета по старому. Речь идет о тех займах, которые концессионер брал именно на Центральный участок ЗСД.



Если бы ставка ЦБ была более щадящей, то выручки концессионера вполне могло бы хватить для обслуживания обязательств. Но сейчас рефинансироваться бы пришлось процентов под 25. По данным «Фонтанки», в Смольном посчитали примерно на 10 лет вперед (а концессия действует до 2042 года) и поняли, что такими темпами ежегодные платежи от города через АО «ЗСД» сложатся во что-то очень некрасивое. И пока есть средства в бюджете — лучше прямо сейчас закрыть долг раз и навсегда.

Комментарий комитета финансов подтверждает эту фабулу: «В связи с непростой экономической ситуацией и высокими ставками по рыночным кредитам рефинансирование в дальнейшем приведет к значительным дополнительным расходам бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с условиями соглашения, — сообщили „Фонтанке“ в пресс-службе. — Во избежание дальнейших допрасходов городом принято решение о погашении остатка заёмных средств, привлечённых партнёром на строительство Центрального участка».

Если вопрос с долгом закроют таким радикальным путем, то, согласно расчетам города, концессионер продолжит получать выручку выше расходов по обязательствам.

«Сравнение двух финансовых сценариев (рыночные заимствования и субсидирование из бюджета проекта) показало, что выбранный вариант является более эффективным для города, — говорят в комфине. — Принятое решение приведет к тому, что город не будет субсидировать АО „ЗСД“, которое сможет получить сверхдоход и направить средства на дальнейшее развитие городских инфраструктурных проектов».