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Общество Смольный выделит более 40 млрд рублей, чтобы закрыть вопрос с долгами по ЗСД

Смольный выделит более 40 млрд рублей, чтобы закрыть вопрос с долгами по ЗСД

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4 комментария

В поправке губернатора к проекту корректировки петербургского бюджета на 2024 год числятся 42,4 млрд рублей на бюджетные инвестиции АО «ЗСД». Речь о том, чтобы досрочно рассчитаться по кредитам на строительство Западного скоростного диаметра.

На такую строчку в поправке накануне обратила внимание депутат ЗакСа Ирина Иванова в ходе заседания бюджетно-финансового комитета. В комитете финансов «Фонтанке» пояснили, что все дело в плановом рефинансировании по заемным средствам, которые концессионер привлекал для строительства Центрального участка ЗСД. Сроки для него подошли в конце 2024 года.

«В связи с непростой экономической ситуацией и высокими ставками по рыночным кредитам рефинансирование в дальнейшем приведет к значительным дополнительным расходам бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с условиями соглашения. Во избежание дальнейших допрасходов городом принято решение о погашении остатка заёмных средств, привлечённых партнёром на строительство Центрального участка», — сообщили в пресс-службе.

Речь о том, что, по расчетам финансового блока, если закрыть эти долги единовременно и сейчас, это окажется выгоднее, чем привлекать рефинансирование с нынешними банковскими ставками на рыночных условиях и каждый год выделять средства на погашение. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
4
260786601
45 минут
Все просто, держатели акций решили рассчитаться за их приобретение бюджетными средствами. Зачем жителям больницы, школы, детсады?
Отец Родной
56 минут
Прихлебатели будут ездить бесплатно, а холопы оплотют. Все, как и должно быть.
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