Смольный выделит более 40 млрд рублей, чтобы закрыть вопрос с долгами по ЗСД

В поправке губернатора к проекту корректировки петербургского бюджета на 2024 год числятся 42,4 млрд рублей на бюджетные инвестиции АО «ЗСД». Речь о том, чтобы досрочно рассчитаться по кредитам на строительство Западного скоростного диаметра.

На такую строчку в поправке накануне обратила внимание депутат ЗакСа Ирина Иванова в ходе заседания бюджетно-финансового комитета. В комитете финансов «Фонтанке» пояснили, что все дело в плановом рефинансировании по заемным средствам, которые концессионер привлекал для строительства Центрального участка ЗСД. Сроки для него подошли в конце 2024 года.

«В связи с непростой экономической ситуацией и высокими ставками по рыночным кредитам рефинансирование в дальнейшем приведет к значительным дополнительным расходам бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с условиями соглашения. Во избежание дальнейших допрасходов городом принято решение о погашении остатка заёмных средств, привлечённых партнёром на строительство Центрального участка», — сообщили в пресс-службе.



Речь о том, что, по расчетам финансового блока, если закрыть эти долги единовременно и сейчас, это окажется выгоднее, чем привлекать рефинансирование с нынешними банковскими ставками на рыночных условиях и каждый год выделять средства на погашение. Подробнее об этом читайте на «Фонтанке».



