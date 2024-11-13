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Общество «Коммерсантъ»: VK намерена закрыть производство колонок «Капсула»

«Коммерсантъ»: VK намерена закрыть производство колонок «Капсула»

1 921
7 комментариев

Проект умных колонок «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» может быть закрыт. Такое намерение есть у VK, сообщает 13 ноября «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным СПАРК, ООО «ВК Умные устройства» (принадлежит компании VK) с 24 октября проходит процедуру реорганизации. Как отмечает издание, его присоединят к ООО «ВК Стор».

Компания реорганизацию не комментирует, однако источник «Ъ» утверждает, что процедура проводится с тем, чтобы оптимизировать корпоративное управление. Другие же источники утверждают, что проект может быть закрыт из-за невысоких продаж. Ретейлеры оценивают долю «Капсулы» в 7 процентов российского рынка умных колонок.

Обновление:

Пресс-служба VK опровергла информацию о закрытии производства «Капсулы». «Информация не соответствует действительности», — сообщили в компании.

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Комментарии
7
DanCitizen
1 час
Эх, Марррруся....Помню команда спортивная была Маруся, и тоже почила в бозе
Гость
1 час
Фонтанка, свяжитесь с бывшими сотрудниками ВКонтакте. Возьмите интервью, проверьте на массовые увольнения. ВК нужно переносить в Питер полностью и сделать из Питера столицу ай ти
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