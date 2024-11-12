В Москве задержали жену бывшего мэра Сочи Копайгородского по делу об особо крупной растрате

Супругу ранее арестованного бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского задержали 12 ноября в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Решение о задержании Янины Копайгородской, как отмечается, было принято после ее допроса в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате, возбужденного в отношении экс-мэра. Копайгородская была допрошена в качестве подозреваемой, затем ей были предъявлены обвинения.

Следственные действия с ней продолжаются.

Ранее всё задекларированное имущество Янины Копайгородской было арестовано вместе с имуществом ее мужа.

Копайгородский ушел с поста мэра Сочи в середине мая. В краевой администрации сообщали, что отставка связана с переходом на новое место работы, какое именно — не уточнялось. В середине сентября стало известно, что он ушел на СВО и принимает участие в боевых действиях в составе добровольческого отряда. После этого Копайгородский был задержан в Луганской Народной Республике, а полицейскими следователями совместно с оперативниками были проведены обыски по месту жительства бывшего мэра и его родственников в Москве и Сочи. По одной из версий, уголовное дело в отношении Копайгородского может быть связано с незаконными операциями с земельными участками в городе-курорте. Как пишет «Коммерсантъ», экс-мэр ушел добровольцем на СВО вскоре после отставки, рассчитывая, возможно, избежать уголовного преследования.

6 октября стало известно, что Копайгородского представили к государственной награде «3а отвагу».