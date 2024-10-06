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Общество Арестованный по делу о крупной растрате экс-мэр Сочи Копайгородский представлен к госнаграде «3а отвагу»

Арестованный по делу о крупной растрате экс-мэр Сочи Копайгородский представлен к госнаграде «3а отвагу»

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11 комментариев

Бывший мэр города-курорта Сочи Алексей Копайгородский, заключенный под стражу до 18 ноября по делу об особо крупной растрате, представлен к государственной награде «3а отвагу». Об этом 6 октября сообщает ТАСС.

Копайгородский ушел с поста мэра Сочи в середине мая. В краевой администрации сообщали, что отставка связана с переходом на новое место работы, какое именно — не уточнялось. В середине сентября стало известно, что он ушел на СВО и принимает участие в боевых действиях в составе добровольческого отряда. После этого Копайгородский был задержан в Луганской народной республике, а полицейскими следователями совместно с оперативниками были проведены обыски по месту жительства бывшего мэра и его родственников в Москве и Сочи. По одной из версий, уголовное дело в отношении Копайгородского может быть связано с незаконными операциями с земельными участками в городе-курорте. Как пишет «Коммерсантъ», экс-мэр ушел добровольцем на СВО вскоре после отставки, рассчитывая, возможно, избежать уголовного преследования.

В распоряжении ТАСС оказался документ, в котором командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» Денис Барило ходатайствует об освобождении Копайгородского из СИЗО под свое наблюдение и сообщает, что «за проявленные боевые отличия» тот был представлен 23 августа руководством воинской части к госнаграде «3а отвагу».

Барило просит об избрании в отношении бывшего мэра меры пресечения «в виде наблюдения командования воинской части» и утверждает, что «благодаря его организационным действиям» за период с июля по сентябрь 2024 года были выполнены мероприятия по обеспечению добровольческого корпуса двумя квадроциклами и прицепами к ним, «необходимыми для выполнения подразделениями боевых задач».

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Комментарии
12
Irina_5
51 минута
Королевство Кривых Зеркал
275640356
59 минут
Пора вводить медаль с новой надписью: "За отвагу при растрате".
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