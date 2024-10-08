«Следствие изымает все подряд»: имущество семьи экс-мэра Сочи Копайгородского арестовали

Все задекларированное имущество Янины Копайгородской, супруги бывшего мэра Сочи, обвиняемого в хищении двух земельных участков, арестовано вместе с имуществом самого Алексея Копайгородского. Об этом 8 октября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката жены Елизаветы Меткиной.

Следствие, по словам защитницы, «изымает все подряд», включая личные вещи, приобретенные еще до брака — несмотря на то, что экс-мэру вменяется ущерб в размере 3,7 миллиона рублей. При обыске, например, были изъяты бюсты святых страстотерпцев императора Николая II и императрицы Александры Федоровны и икона Николая II.

Меткина отметила, что «никакой материальной ценности ни бюсты, ни икона не составляют».

Копайгородский ушел с поста мэра Сочи в середине мая. В краевой администрации сообщали, что отставка связана с переходом на новое место работы, какое именно — не уточнялось. В середине сентября стало известно, что он ушел на СВО и принимает участие в боевых действиях в составе добровольческого отряда. После этого Копайгородский был задержан в Луганской народной республике, а полицейскими следователями совместно с оперативниками были проведены обыски по месту жительства бывшего мэра и его родственников в Москве и Сочи. По одной из версий, уголовное дело в отношении Копайгородского может быть связано с незаконными операциями с земельными участками в городе-курорте. Как пишет «Коммерсантъ», экс-мэр ушел добровольцем на СВО вскоре после отставки, рассчитывая, возможно, избежать уголовного преследования.

6 октября стало известно, что Копайгородского представили к государственной награде «3а отвагу».