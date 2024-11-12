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Образ жизни обзор Штаны Трампа: почему новый президент Америки ходит в мятых брюках и на чем основан его стиль

Штаны Трампа: почему новый президент Америки ходит в мятых брюках и на чем основан его стиль

Стилист объяснила причину неряшливого вида Дональда Трампа

1 871
7 комментариев

Оцениваем имидж Трампа — что собой представляет лидер США?

В США новый президент — Дональд Трамп стал 47-м по счету лидером страны (а до этого был 45-м). Пока во всем мире с упоением обсуждают предвыборные обещания политика и его управленческую тактику, последователи фешен-индустрии не могут отвести глаза от его мятых брюк. В чем причина? Дешевые костюмы, один и тот же комплект, мнущаяся ткань или его специально так фотографируют? Наши коллеги из NGS.RU попросили стилиста Юлию Ушакову оценить гардероб Дональда Трампа — она объяснила появление складок и рассказала, что одежда говорит о характере нового президента Америки.

При чем тут штаны

Логично, что к фигуре Дональда Трампа сейчас приковано всё внимание. Но неожиданно, что его фокус сместился на брюки — они мятые. Как же так? Первый человек Америки — и в неглаженых штанах.

Критики политика уже успели объяснить его помятость неряшливостью

В Сети появились уже рассуждения от эксперта по мужскому стилю: некто Дерек Гай уверяет, что дело не в том, что политик не следит за вещами, неопрятный или покупает дешевые костюмы. Наоборот, Дональд Трамп носит вещи дорогого бренда Brioni с тонкой шерстью в составе, а такая ткань очень легко мнется.

Стилист Юлия Ушакова предположила, что Дональд Трамп не переносит синтетику, возможно, его тело отторгает всё искусственное, выдавая аллергические реакции, удушье и прочие неприятные симптомы.

Скорее всего, объяснила эксперт, по этой причине Дональд Трамп носит костюмы из чистой шерсти, а она сминаема и очень быстро начинает лосниться. Костюм из чистой шерсти после химчистки выглядит так, будто его смазали чем-то жирным, — это особенность 100-процентной шерсти.

— Я кинестетик, абсолютно не переношу никакую синтетику — ни в одежде, ни в обуви. Люди, у которых есть подобные особенности организма (я лишь предполагаю, не могу утверждать), иногда могут выглядеть неряшливо, — говорит стилист.

Вряд ли Дональд Трамп переживает из-за мятых штанов: у него сейчас полно других поводов для размышлений. Что в целом можно сказать про стиль нового президента США?

Образ политика

Дональд Трамп всегда в костюме, всегда при галстуке. Юлия Ушакова предположила, что роль его стилиста на себя взяла жена Мелания.

— Он крупный мужчина, и ему уже 78 лет. В этом возрасте даже при регулярных занятиях спортом (а ему в последний год явно не до спорта: то в судах оправдывается, то в предвыборной кампании гоняет по стране) изменения в фигуре неизбежны. При его складе появляется живот — это ассоциируется со старостью. Электорату приятнее видеть молодого, поджарого, — рассуждает она.

По словам стилиста, одежда помогает Трампу скорректировать фигуру: вертикальные строгие линии лацканов, полочки пиджака и галстук добавляют структурность и четкость.

— Создается ощущение надежного плеча, ему можно доверять. Плюс синий цвет — он всегда символизирует власть, элиту. А костюм у него просто идеального королевского синего с небольшим отливом оттенка, — продолжает Юлия Ушакова.

Дональд и Мелания Трамп

Красный цвет галстука — цвет его партии. Республиканцы традиционно «красные», демократы — «синие».

— Я думаю, что сочетание этих цветов в образе подсознательно должно напоминать об истоках. Отцы-основатели создавали Америку как демократическую республику, страну народа для народа. Трамп помнит об этих истоках и стремится сделать страну «великой снова», — считает стилист.

Эксперт отметила идеальный цвет рубашки президента — она не иссиня-белая. У Дональда Трампа теплый и светлый колорит, и если близко к лицу разместить цвет «белой бумаги», вид получится болезненным.

— Вспоминаем уроки рисования: сочетание синего (белая бумага) и желтого (подтон кожи и волосы Трампа) дадут зелень, что не есть хорошо. Потому он выбирает рубашку, которая подчеркивает его легкий загар. Он ведь живет во Флориде, там это естественно, — говорит стилист.

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Комментарии
7
NPC
1 час
Ну, во-первых, Трамп не новый президент Америки(да и нет такой должности - есть Президент Соединённых Штатов Америки), он избранный Президент, а в исполнение обязанностей он приступит после инаугурации, через 2,5 месяца.. А во-вторых, в чём бы он ни ходил - не ваша забота.
Гость
1 час
Ну Дональд, блин , может себе позволить, Маск, вообще в джинсах и футболке, куда ФСО смотрит..
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