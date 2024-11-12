Исследователь моды объяснит, почему Дживс и Вустер спорили из-за носков

А также почему джентльмен не мог носить бриджи, а настоящая леди — брюки. А дочь и мать пререкались из-за красной помады. О том, как Первая мировая война, спорт и женская эмансипация изменили силуэт одежды и как модные тенденции отразились в литературе того времени, узнаем 16 ноября в библиотеке Тимирязева. Бесплатно. 18+

Источник: кадр из сериала «Дживс и Вустер»







На парижских улицах 1920-х было во всех смыслах разнообразно: солдаты вернулись с фронтов и привезли из других стран экзотические вещи, от русских шалей до поясов из Туниса. Мы знаем бренд «Лакост», а в то время его основатель Рене Лакост использовал себя же в качестве модели для продвижения бизнеса. Он, победитель турниров Большого Шлема, часто носил спортивный пиджак, эту моду охотно подхватывали студенты.

«Бёрберри» тоже известно со времен Первой мировой. Англичанин Томас Бёрберри изобрел легкий габардиновый плащ-тренч еще в начале ХХ века и рекомендовал его тем, кто окажется в Британских колониях. Стойкость тренча к непогодам (trench — траншея) пригодилась во время войны, а к самому плащу прилепилось название тренчкот, «траншейное пальто».

Удобство коротких стрижек девушки оценили, когда помогали в качестве сестер милосердия в госпиталях — и так и не расстались с полюбившимися прическами. Тем более что те соответствовали новому темпу жизни.