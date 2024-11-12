Зайти в ту дверь. Реставрация Дома Бака как пример общественного проекта

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







В Петербурге, на Кирочной, завершается реставрация входных групп Дома Бака. Ее организовали сами жильцы при поддержке сотен неравнодушных людей из Петербурга и других регионов страны. «Фонтанка» рассказывает, как это работает.

За шесть лет совместно с фондом «Внимание» удалось собрать на эти цели 7,4 миллиона рублей. Самое маленькое пожертвование от неравнодушных составило 100 рублей, самое большое — 2,7 миллиона рублей.

Дом Бака находится на Кирочной, 24. Он известен своей оригинальной архитектурой, в частности воздушными галереями между основным корпусом и флигелем. Был построен в 1904–1905 годах в стиле эклектика по проекту архитектора Бориса Гиршовича. Заказчиком строительства выступал инженер путей сообщения, издатель газеты «Речь» Юлиан Бак. С 2001 года здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия регионального значения.

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Инициативные жильцы Дома Бака объединились и взяли курс на совместную борьбу за сохранение своего дома в 2013 году. В тот период они создали сообщество «Дом Бака. Галерея историй». Вместе им удалось добиться досрочного капитального ремонта: его срок сместился с 2033-го на 2018 год. Но этого было недостаточно: городской капремонт не включал в себя реставрацию внутренних дверей и исторических интерьеров здания. Управляющая домом компания тоже взять на себя эту ношу не могла. Ремонт уличных дверей также нуждался в доработке (хотя следует отметить, что ФКР восстановил с нуля одну из внешних дверей).

«Фонд капремонта из работ по дверям вышел с тем результатом, что сохранные двери были покрашены краской, хотя исторически на них был лак. Это оказались двери в самом печальном состоянии: некоторое время их хранили на складе, там они попали в пожар, получили термический ожог, их залило водой. После этого их покрыли краской. Впоследствии мастерская по нашему договору фактически занималась пластической хирургией этой двери», — рассказала «Фонтанке» председатель совета Дома Бака и соавтор сообщества «Дом Бака. Галерея историй» Марина Жукова.

В 2018 году в России появился негосударственный фонд сохранения культурного наследия «Внимание». Инициативные жильцы Дома Бака обратились за помощью к нему — и их проект реставрации стал одним из первых проектов фонда. За несколько лет организовали три сбора, которые касались восстановления тамбуров и дверей в Доме Бака.

«По сути, это один сбор, который мы разделили, чтобы поддерживать мотивацию жертвователей. Общая сумма составила почти восемь миллионов рублей — это психологически тяжелый уровень. Людям проще закрывать маленькие цели», — рассказала «Фонтанке» руководитель проектов фонда «Внимание» в Петербурге Марика Шашко.

Сначала попробовали запустить сбор на реставрацию тамбура одной из парадных, был разработан проект реставрации. Со временем сумму сбора увеличили и проект расширили, чтобы восстановить еще один тамбур. Отдельно собирали деньги на авторский и технический надзор.

В 2019 году совет дома зарегистрировал автономную некоммерческую организацию «Дом Бака», которая собирает средства на сохранение, реставрацию и популяризацию здания. Жильцы пробовали проводить благотворительные экскурсии. Обсуждали идею собирать небольшие пожертвования со всех посетителей на восстановление дома. В конечном счете был выбран курс на ограничение визитов посторонних людей, чтобы сохранить дом и спокойствие людей, в нем живущих. От благотворительных экскурсий отказались. Вместе с тем в 2020 году один из собственников организовал в своей квартире музей дома, что встретило сопротивление со стороны соседей. Сейчас там продолжают проводить экскурсии, но только по квартире, без прогулок по дому.

Всё это время жильцы старались вкладываться в сохранение здания, участвуя в том числе в волонтёрских акциях по расчистке витражей, лестниц, метлахской плитки, окон и стен. Такие акции проходят практически каждый месяц, иногда по несколько раз, при поддержке фонда «Внимание», проекта «Двери с помоек» и ЖКС № 1 Центрального района.

участники волонтерских акций в Доме Бака участники волонтерских акций в Доме Бака участники волонтерских акций в Доме Бака участники волонтерских акций в Доме Бака участники волонтерских акций в Доме Бака 1 из 8 участники волонтерских акций в Доме Бака Источник: фонд «Внимание»

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Но, безусловно, без помощи неравнодушных людей из разных точек страны собрать деньги на реставрацию было бы невозможно. Немалая часть жилого фонда в доме — это коммунальные квартиры, и их собственники — люди небогатые. По оценкам совета дома, десять лет назад 30 % жилого фонда в двух парадных, которые затронула реставрация, составляли коммуналки, на сегодня эта доля составляет около 20 %.

«О самых больших пожертвованиях на реставрацию Дома Бака. В начале кампании человек из Краснодара перевёл около миллиона рублей. За последние пару лет „ВКонтакте“ в рамках благотворительной программы перевёл 2,7 миллиона рублей. И самым крупным частным пожертвованием в 1,4 миллиона рублей сбор был закрыт в середине этого октября», — рассказала Марика Шашко.

Много времени ушло не только на сбор средств, но и на согласование работ. В 2020 году провели историко-культурную экспертизу (ГИКЭ) объекта, а с 2020-го по 2023-й согласовывали работы с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Три раза проектная документация получала отказ и только на четвёртый раз была согласована. Необходимо было также заключить договор с мастерской, лицензированной Министерством культуры, на это ушло больше полугода из-за бюрократических проволочек.

Сами реставрационные работы начались только в октябре 2023 года. Ожидание повлияло на их стоимость, но в конечном счете задумка удалась.

«ЖКС № 1 Центрального района в последний момент внёс свой посильный вклад в некоторые работы за рамками проекта. Это было сделано на средства текущего ремонта, что здорово. В целом же мы можем рассчитывать только на себя и поддержку со стороны. Работа любой управляющей компании направлена на извлечение прибыли. А задача жителей в этой игре — заставить управляющую компанию истратить деньги на дом. Такова данность. Без благотворительного сбора тамбуры не были бы отреставрированы», — отмечает Марина Жукова.

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Восемь створок — восемь историй

Проект реставрации помог восстановить обе входные группы с парадной стороны дома. В каждой из них по две двери: внешняя и внутренняя.

«Восемь створок дверей — восемь историй. Некоторые объединены в пары, некоторые нет. Две пары дверей у нас родные были из разных парадных, а две пары — на воссоздании, потому что они были утрачены в разное время», — рассказывает Марина Жукова.

Еще в 2000-х годах управляющая компания заменила внутренние оригинальные двери на железные с домофонами, что было продиктовано общегородскими требованиями к безопасности. При этом прежние двери увезли в неизвестном направлении.

Одна из пар таких створок случайно нашлась в 2017 году в интерьере кафе «Рубинштейн». На них обратил внимание краевед Максим Косьмин. Оказалось, что после демонтажа их выкупил из мастерской декоратор Андрей Дмитриев, который потом и передал дверь для украшения кафе.

«Мы установили, что это действительно наши двери, вместе с КГИОП. Напрямую вышли на собственников, и они с радостью согласились вернуть их нам», — вспоминает Марина Жукова.

Исторически сбоку от тамбуров предусмотрены пространства для хранения вещей и отопление. Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







Внешние двери исчезали не разом, как внутренние, а постепенно. В 2006 году одну створку сломал грузовик. Ее сняли и увезли на реставрацию, откуда она не вернулась. Спустя десять лет, в 2016-м, исчезла вторая створка с этой же парадной. Вскоре жильцы обнаружили объявление о ее продаже на «Авито» за 120 тысяч рублей. Комитет по охране памятников обратился в полицию, однако продавцы так и не были привлечены к ответственности, а оригинальные двери не были возвращены.

До реставрации дожили две оригинальных двери (две пары створок): уличная и тамбурная. Еще две нужно было воссоздать.

Одни новые уличные двери изготовили в 2019 году в рамках капитального ремонта дома: по 3D-модели, с помощью автоматизированного станка.

«Впоследствии мастерская и их взяла себе на доработку. Все детали украшений, элементы были доработаны вручную, чтобы они были живыми, а не „пластиковыми“. Потому что, когда станок ЧПУ, видно, что механика», — говорит Жукова.

Исторические двери восстанавливали, устраняя последствия повреждений, аккуратно восполняя утраченные и сгнившие элементы.

Для внутренних, тамбурных, дверей было необходимо отреставрировать вентиляционные решетки.

Утраченные двери воссоздавали с нуля, ориентируясь на документы и оригинал. Мастера работали с тремя видами деревьев: сосна, дуб и бук.

«На всех дверях восстановили ручки. Они не родные, по фотографии приближены к историческим. Взяты другие старинные ручки, и их форма изменена под то, что мы видим на исторической фотографии», — рассказывает Жукова.

Реставрацией занимается лицензированная мастерская «Архитрав».

Торжественное завершение работ запланировано на 18 ноября. В этот день с входных групп снимут графические короба, которые закрывали пустоты на время реставрации. Весной их расписали мастера уличного искусства в рамках проекта «Внимание: стрит-арт!». Художники продавали свои постеры, передавая половину выручки на реставрацию Дома Бака.

Арт-короба, за которыми проходят восстановительные работы. Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







18 ноября в 19:00 в «Подписных изданиях» пройдет open talk (открытое обсуждение с участием профессионалов), посвященный завершению реставрации входных групп в Доме Бака.

В будущем совет дома хочет добиться реставрации витражей. На собранные через фонд «Внимание» средства уже разработан один из проектов восстановления, а студенты Института культуры отреставрировали один из витражей дома, еще три секции были воссозданы по документам. Но это был только первый шаг.

«Мы надеемся продолжить наше сотрудничество с кафедрой экспертизы и реставрации объектов культурного наследия в Институте культуры. Мы вели также переговоры с Академией Штиглица, надеемся к ним вернуться. У нас есть то, что можно отреставрировать. Но, конечно, это связано с поиском финансирования», — рассказывает Марина Жукова.

В ожидании реставрации сейчас мраморные лестницы, воздушные галереи и другие элементы интерьеров здания. Совет дома планирует идти к их восстановлению постепенно, шаг за шагом: местные жители разобрались, как это работает, по опыту с тамбурами.

Фонд «Внимание» планирует в ближайшее время поддерживать другие объекты.

«Мы придерживаемся правила: помочь как можно большему количеству домов. Поэтому ближайшие пару лет, вероятно, мы будем больше внимания уделять другим объектам. Сейчас мы рассматриваем заявки. Пул новых проектов будет понятен к весне», — рассказывает руководитель проектов фонда «Внимание» в Петербурге Марика Шашко.

Организация контролирует реставрацию всех объектов, на которые помогает собирать деньги, общаясь в том числе с непосредственными исполнителями. Сотрудники «Внимания» стараются обучать подрядчиков работе с памятниками по принципам «Венецианской хартии».

В фонде отмечают, что Петербург — самый активный город в России, и с точки зрения количества заявок на помощь в сохранении культурного наследия, и с точки зрения пожертвований на такие цели. На каждые десять заявок приходятся пять из Петербурга. Жители культурной столицы охотно поддерживают проекты как в своем городе, так и в других.

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»





