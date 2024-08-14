«Постоянные открытия». Как петербуржцы занялись восстановлением финских интерьеров в историческом доме в Выборге

Петербуржцы в складчину купили квартиру в историческом доме в Выборге — и теперь занимаются воссозданием довоенных финских интерьеров в нем. Сейчас к делу подключились и студенты-реставраторы из Академии Штиглица: они восстанавливают сохранившиеся фрагменты финских обоев начала
Автор этой идеи — петербургский режиссер документального кино Глеб Петров. Он обратил внимание на продажу квартиры в доме на Сторожевой Башни, 4, около шести лет назад. Она была в убитом состоянии, сохранила следы многолетнего коммунального быта, но планировка, старые печи-голландки указывали на интересное историческое прошлое. Глеб вовлек в идею купить эту четырехкомнатную квартиру свою семью и семью своих друзей.
«Для меня этот проект начинался с поисков дома для размещения нашей питерской коллекции декоративно-прикладного искусства. Это мебель, предметы интерьера, предметы обихода
Частная коллекция вещей со временем гармонично дополнила обстановку в старом финском доме, который хотя бы отчасти попробовали привести в аутентичный вид.
«Первое, что мы сделали, — это зачистили советский коммунальный быт. Сняли слои сухой штукатурки, прогнивший оргалит с полов. Слои советских обоев выпилили вместе со штукатуркой и отвезли на хранение, чтобы при необходимости можно было вернуться к этому. Все фрагменты помечены: что из какого помещения взято. Да, даже с советскими обоями мы поступили гуманно. Но особый исторический интерес представляют, конечно, обои XIX — начала
Энтузиасты исследовали различные фотографии и документы, чтобы узнать об этом доме всё. Его изображение удалось найти на первых панорамах Выборга, сделанных в
В последнее время одной из проблем дома остаются протечки крыши. Некогда металлическая кровля пострадала во время войн
«Когда мы занимались аварийным ремонтом во время протечек, обнаружили на потолке под современной вагонкой финские трафаретные росписи
Решить вопрос комплексно, заменив крышу, пока возможности нет. Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, поэтому для такого ремонта необходим специальный проект, согласование с ведомствами и деньги. Еще несколько лет назад с этим был готов помочь фонд «Внимание», но сейчас благотворительность в сфере сохранения истории и культуры переживает сложные времена.
Что ценного в довоенных обоях, стенах и потолках?
Внимание энтузиастов сосредоточено на сохранении всех подлинных фрагментов старинных интерьеров — это то, что они могут делать за счет своих средств и при поддержке фонда «Внимание».
Сейчас в гостиной дома Пера Урсина идут работы по восстановлению внешнего вида финских обоев начала
На сегодня уже отрисовано 25 раппортов со старинных обоев из дома Урсина, их можно тиражировать — при наличии желания и возможностей.
«Я профессионально занимаюсь обоями в том числе. Я работала в архивах Петербурга, Москвы, чтобы определить технологии производства, источники. Я постаралась внести определенный вклад в определение реставрационных подходов. Хотя это пространство — лишь один из проектов», — говорит Юлия Коржова.
Под обоями, на брусе капитальных стен обнаружены рукописи с судебных заседаний и другие документы на русском и шведском языках. На одной из них удалось найти подпись первого владельца дома — Пера Урсина (совпадает с его подписью из архивов).
Помимо обоев, документов и росписей, в квартире хорошо сохранились печи — петербуржцы пригласили сюда мастеров и восстановили их работоспособность. Здесь же можно найти систему довоенной приточной вентиляции, которую можно закрывать движением веревочки. На потолке — лепная розетка с металлическим элементом освещения.
«Мы поняли, что это деталь газового освещения дома, которая доказывает, что в Выборге в
Хорошо сохранились и старые половые доски, в одном из помещений на них найдена краска еще
Это пространство стараются наполнять соответствующими вещами. Поначалу и вовсе планировали закупать мебель и украшения на блошиных рынках в Финляндии, но времена изменились. Сейчас в квартире есть несколько финских вещей, остальные — русская антикварная мебель
Посуда для чаепитий с гостями — не финского производства, хотя чашкам больше ста лет, но хозяева надеются, что со временем «обзаведутся» чашками от завода «Арабия». Глеб Петров отмечает, что когда сидишь на стульях другой эпохи и пьешь чай из такой посуды, — то и чувствуешь себя словно другим человеком.
«Когда я впервые увидел эту квартиру, что-то внутри меня никак не отпускало. Пройти мимо было нельзя. Сейчас для меня это пространство — постоянные небольшие открытия. Каждый месяц происходит нечто такое, что трогает мою душу. Как находка подписи Урсина, как следы сургучной печати с двуглавым орлом, как письмо из Торжка в Выборг, датированное
В «Открытой финской гостиной» энтузиасты проводят экскурсии и чаепития. Здесь же в скором времени планируют показать документальный фильм об истории и восстановлении этого дома. С этим проектом в квартире сосуществует инициатива «Дом-музей у Часовой башни» Юлии Коржовой.
Как реставраторы восстанавливают финские обои
В восстановлении полов и обоев «Открытой финской гостиной» решил помочь фонд «Внимание». Из его публикаций о проекте стали узнавать разные люди, некоторые из них подключились к непосредственным работам.
Так, с Глебом Петровым связалась научный реставратор Инга Будниченко. После знакомства она приехала посмотреть дом вместе с мужем, преподавателем Академии Штиглица Михаилом Рогозным. Вскоре о проекте восстановления интерьеров в «Открытой финской гостиной» поведали студентам, которые учатся на реставраторов декоративно-прикладного искусства. Рогозный показал им фрагмент исторических обоев, вместе они обсудили возможный подход к реставрации — и две студентки решили этим заняться.
После учебной практики начинающие реставраторы Елена Денисова и Дарья Варанкина отправились в Выборг — заниматься финскими обоями в доме Урсина. Им компенсируют стоимость поездок, дают возможность пожить в квартире бесплатно и оплачивают работу.
«Меня очень заинтересовало восстановление старинных обоев в этом доме. Сам проект интересный. И это нечто новое для нас как для реставраторов, необычный опыт», — поделилась с «Фонтанкой» Елена Денисова.
Ее коллега тоже говорит о том, что ей приятно поддержать культурный проект, быть причастной к сохранению истории, которым занимаются обычные люди.
«Мне интересна история самого дома, возможность пообщаться с людьми, готовыми вкладываться в подобную идею. Любопытно было взглянуть на документы под слоями обоев. При этом всё же создается печальное ощущение, что всё давно перестроено, перекрашено, история во многом утрачена, дальше
За две недели поездок в Выборг девушки восстановили пять полотен «сизых» обоев начала
- убрать поверхностные загрязнения (пыль и копоть);
- восстановить бумажный слой на месте отверстий от гвоздей;
- склеить отслоения красочного слоя от картона, на который обои исторически прикреплены;
- провести тонировку в тех местах, где был утрачен цветочный орнамент, чтобы восстановить цельность рисунка.
Для восстановления утраченных фрагментов используют оригинальный финский картон, найденный в этой же квартире, — на котором просто не сохранились обои.
На завершение работ и установку картона с обоями в гостиной девушки закладывают еще пару недель.
«Тема финского наследия актуальна»
Дом Пера Урсина стал местом притяжения не только для туристов, но и для некоторых местных жителей. Так, проекту помогает выборгская фотохудожница Илона Олконен — она снимает интерьеры для продвижения этой инициативы и рассказывает о ней тем, кто следит за ее творчеством.
«Прогуливаясь по улице Сторожевой Башни, я как-то увидела красивую печь через открытые окна. Позже от знакомой узнала о том, что в этом доме в одной из квартир воссоздают финский интерьер. Захотелось туда попасть. Я живу в Выборге третий год, и его архитектура — одна из причин моего переезда сюда. Помимо прочего, я имею финские корни и тема финского наследия для меня актуальна. На первых порах посетить музей-квартиру можно было только в составе группы, которой у меня не было. Как только формат изменился, меня пригласили на экскурсию. Буквально про каждую маленькую деталь интерьера можно было узнать увлекательную историю. Сразу чувствовалась увлеченность и любовь хозяев к своему проекту. За чаепитием я познакомилась с Глебом и его женой Верой ближе. Тем для разговоров у нас нашлось предостаточно», — поделилась Илона с «Фонтанкой».
За событиями в «Открытой финской гостиной» следят больше 800 человек. Заглянуть туда в ближайшее время можно в период с 15 по 25 августа. Экскурсии организуют ежедневно, в 12:00, 14:00 и 16:00, по предварительной записи через группу в ВК или WhatsApp.
Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»