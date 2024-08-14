«Постоянные открытия». Как петербуржцы занялись восстановлением финских интерьеров в историческом доме в Выборге

Петербуржцы в складчину купили квартиру в историческом доме в Выборге — и теперь занимаются воссозданием довоенных финских интерьеров в нем. Сейчас к делу подключились и студенты-реставраторы из Академии Штиглица: они восстанавливают сохранившиеся фрагменты финских обоев начала XX века . Сделать еще предстоит очень много, но квартира уже служит людям как общественное пространство. «Фонтанка» узнала, чем инициативных горожан зацепили стены одноэтажного деревянного дома на улице Сторожевой Башни.



Автор этой идеи — петербургский режиссер документального кино Глеб Петров. Он обратил внимание на продажу квартиры в доме на Сторожевой Башни, 4, около шести лет назад. Она была в убитом состоянии, сохранила следы многолетнего коммунального быта, но планировка, старые печи-голландки указывали на интересное историческое прошлое. Глеб вовлек в идею купить эту четырехкомнатную квартиру свою семью и семью своих друзей.

«Для меня этот проект начинался с поисков дома для размещения нашей питерской коллекции декоративно-прикладного искусства. Это мебель, предметы интерьера, предметы обихода XIX века . Сейчас в купленной квартире мы занимаемся исследованием осколков истории, можно сказать», — говорит Юлия Коржова, музеевед, декоратор, профессионал в области исторических интерьеров.



Частная коллекция вещей со временем гармонично дополнила обстановку в старом финском доме, который хотя бы отчасти попробовали привести в аутентичный вид.

«Первое, что мы сделали, — это зачистили советский коммунальный быт. Сняли слои сухой штукатурки, прогнивший оргалит с полов. Слои советских обоев выпилили вместе со штукатуркой и отвезли на хранение, чтобы при необходимости можно было вернуться к этому. Все фрагменты помечены: что из какого помещения взято. Да, даже с советскими обоями мы поступили гуманно. Но особый исторический интерес представляют, конечно, обои XIX — начала XX века », — рассказывает Глеб Петров.



Энтузиасты исследовали различные фотографии и документы, чтобы узнать об этом доме всё. Его изображение удалось найти на первых панорамах Выборга, сделанных в 1865 году . Развитие и перестройки здания отследили в том числе на основе данных Национального архива Финляндии. Дом был построен в 1840 году по заказу коллежского асессора Пера Урсина, по проекту архитектора Карла Лесцига. Затем (вероятно, в 1862 году) дом перестраивали при участии архитектора Йохана Йохансона. В 1922 году дом купила торгово-промышленная компания Hackman & Co . Именно тогда внутреннее пространство разделили на пять квартир — так это остается и по сей день. Как отмечают хозяева, в особенностях планировки чувствуется финский менталитет.



В последнее время одной из проблем дома остаются протечки крыши. Некогда металлическая кровля пострадала во время войн 1939–1944 годов , после этого ее заменили на шифер. С тех пор крыша так и остается шиферной, а это материал хрупкий: он часто раскалывается, что и приводит к протечкам. Приходится подставлять на чердаке вёдра и экстренно искать мастера — ещё и не каждый согласится работать с шифером.

«Когда мы занимались аварийным ремонтом во время протечек, обнаружили на потолке под современной вагонкой финские трафаретные росписи XIX века », — рассказывает Глеб Петров.



Решить вопрос комплексно, заменив крышу, пока возможности нет. Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения, поэтому для такого ремонта необходим специальный проект, согласование с ведомствами и деньги. Еще несколько лет назад с этим был готов помочь фонд «Внимание», но сейчас благотворительность в сфере сохранения истории и культуры переживает сложные времена.



Что ценного в довоенных обоях, стенах и потолках? Внимание энтузиастов сосредоточено на сохранении всех подлинных фрагментов старинных интерьеров — это то, что они могут делать за счет своих средств и при поддержке фонда «Внимание».

Сейчас в гостиной дома Пера Урсина идут работы по восстановлению внешнего вида финских обоев начала XX века , которые сохранились лучше всего. В XIX веке обои клеили на стену, сняв по возможности предыдущие, поэтому память об этом периоде сохранили лишь отдельные фрагменты. В начале же XX века финны приколачивали к стенам картон, и уже поверх него клеили обои. В советское время все стены обили сухой штукатуркой, поэтому следы довоенного прошлого под ней хорошо сохранились.



На сегодня уже отрисовано 25 раппортов со старинных обоев из дома Урсина, их можно тиражировать — при наличии желания и возможностей.



Раппорты со старинных обоев в доме Урсина Фото: предоставлено Глебом Петровым Раппорты со старинных обоев в доме Урсина Фото: предоставлено Глебом Петровым Раппорты со старинных обоев в доме Урсина Фото: предоставлено Глебом Петровым Раппорты со старинных обоев в доме Урсина Фото: предоставлено Глебом Петровым Поделиться Поделиться





«Я профессионально занимаюсь обоями в том числе. Я работала в архивах Петербурга, Москвы, чтобы определить технологии производства, источники. Я постаралась внести определенный вклад в определение реставрационных подходов. Хотя это пространство — лишь один из проектов», — говорит Юлия Коржова.

Под обоями, на брусе капитальных стен обнаружены рукописи с судебных заседаний и другие документы на русском и шведском языках. На одной из них удалось найти подпись первого владельца дома — Пера Урсина (совпадает с его подписью из архивов).

Помимо обоев, документов и росписей, в квартире хорошо сохранились печи — петербуржцы пригласили сюда мастеров и восстановили их работоспособность. Здесь же можно найти систему довоенной приточной вентиляции, которую можно закрывать движением веревочки. На потолке — лепная розетка с металлическим элементом освещения.



«Мы поняли, что это деталь газового освещения дома, которая доказывает, что в Выборге в 1860-х годах газ использовался для освещения жилых помещений, а не только улиц. Про уличные фонари известно много, про домашнее газовое освещение не известно ничего. А у нас есть доказательства его существования в виде вот этой одной детали», — говорит Петров.

Хорошо сохранились и старые половые доски, в одном из помещений на них найдена краска еще XIX века — энтузиасты покрыли ее защитным лаком и сохранили в таком виде. Сохранилась и финская кладовка из вагонки, и старые двери. Из всех этих деталей складывается образ, казалось, давно утраченного быта.

Это пространство стараются наполнять соответствующими вещами. Поначалу и вовсе планировали закупать мебель и украшения на блошиных рынках в Финляндии, но времена изменились. Сейчас в квартире есть несколько финских вещей, остальные — русская антикварная мебель XIX–XX веков . Компаньоны Глеба хорошо разбираются в антикварной мебели, и обстановка дома Пера Урсина — это почти полностью их вклад в проект.



Фото: Илона Олконен Фото: Илона Олконен Фото: Илона Олконен Фото: Илона Олконен Фото: Илона ОлконенИлона Олконен Фото: Илона Олконен Фото: Илона Олконен Фото: Илона Олконен Фото: Илона Олконен Поделиться Поделиться





Посуда для чаепитий с гостями — не финского производства, хотя чашкам больше ста лет, но хозяева надеются, что со временем «обзаведутся» чашками от завода «Арабия». Глеб Петров отмечает, что когда сидишь на стульях другой эпохи и пьешь чай из такой посуды, — то и чувствуешь себя словно другим человеком.

«Когда я впервые увидел эту квартиру, что-то внутри меня никак не отпускало. Пройти мимо было нельзя. Сейчас для меня это пространство — постоянные небольшие открытия. Каждый месяц происходит нечто такое, что трогает мою душу. Как находка подписи Урсина, как следы сургучной печати с двуглавым орлом, как письмо из Торжка в Выборг, датированное 1827 годом . Это маленькие загадки, которые очень меня интересуют», — рассказывает Петров.



В «Открытой финской гостиной» энтузиасты проводят экскурсии и чаепития. Здесь же в скором времени планируют показать документальный фильм об истории и восстановлении этого дома. С этим проектом в квартире сосуществует инициатива «Дом-музей у Часовой башни» Юлии Коржовой.

Как реставраторы восстанавливают финские обои В восстановлении полов и обоев «Открытой финской гостиной» решил помочь фонд «Внимание». Из его публикаций о проекте стали узнавать разные люди, некоторые из них подключились к непосредственным работам.

Так, с Глебом Петровым связалась научный реставратор Инга Будниченко. После знакомства она приехала посмотреть дом вместе с мужем, преподавателем Академии Штиглица Михаилом Рогозным. Вскоре о проекте восстановления интерьеров в «Открытой финской гостиной» поведали студентам, которые учатся на реставраторов декоративно-прикладного искусства. Рогозный показал им фрагмент исторических обоев, вместе они обсудили возможный подход к реставрации — и две студентки решили этим заняться.



После учебной практики начинающие реставраторы Елена Денисова и Дарья Варанкина отправились в Выборг — заниматься финскими обоями в доме Урсина. Им компенсируют стоимость поездок, дают возможность пожить в квартире бесплатно и оплачивают работу.



«Меня очень заинтересовало восстановление старинных обоев в этом доме. Сам проект интересный. И это нечто новое для нас как для реставраторов, необычный опыт», — поделилась с «Фонтанкой» Елена Денисова.

Ее коллега тоже говорит о том, что ей приятно поддержать культурный проект, быть причастной к сохранению истории, которым занимаются обычные люди.

«Мне интересна история самого дома, возможность пообщаться с людьми, готовыми вкладываться в подобную идею. Любопытно было взглянуть на документы под слоями обоев. При этом всё же создается печальное ощущение, что всё давно перестроено, перекрашено, история во многом утрачена, дальше XIX века в прошлое не заглянешь. Особенно с учетом того, что от Старого кафедрального собора по соседству осталось всего несколько стен. Хотя головой понимаешь, что всё не совсем так», — отмечает Дарья Варанкина.



За две недели поездок в Выборг девушки восстановили пять полотен «сизых» обоев начала XX века из шести сохранившихся. Этапы работы с этим материалом девушки описывают так:

убрать поверхностные загрязнения (пыль и копоть);

восстановить бумажный слой на месте отверстий от гвоздей;





склеить отслоения красочного слоя от картона, на который обои исторически прикреплены; провести тонировку в тех местах, где был утрачен цветочный орнамент, чтобы восстановить цельность рисунка.



Фото: предоставлены Еленой Денисовой Фото: предоставлены Еленой Денисовой Фото: предоставлены Еленой Денисовой Фото: предоставлены Еленой Денисовой Фото: предоставлены Еленой Денисовой Фото: предоставлены Еленой Денисовой Фото: предоставлены Еленой Денисовой Фото: предоставлены Еленой Денисовой Фото: предоставлены Еленой Денисовой Фото: предоставлены Еленой Денисовой Поделиться Поделиться





Для восстановления утраченных фрагментов используют оригинальный финский картон, найденный в этой же квартире, — на котором просто не сохранились обои.



На завершение работ и установку картона с обоями в гостиной девушки закладывают еще пару недель.

«Тема финского наследия актуальна»

Дом Пера Урсина стал местом притяжения не только для туристов, но и для некоторых местных жителей. Так, проекту помогает выборгская фотохудожница Илона Олконен — она снимает интерьеры для продвижения этой инициативы и рассказывает о ней тем, кто следит за ее творчеством.



«Прогуливаясь по улице Сторожевой Башни, я как-то увидела красивую печь через открытые окна. Позже от знакомой узнала о том, что в этом доме в одной из квартир воссоздают финский интерьер. Захотелось туда попасть. Я живу в Выборге третий год, и его архитектура — одна из причин моего переезда сюда. Помимо прочего, я имею финские корни и тема финского наследия для меня актуальна. На первых порах посетить музей-квартиру можно было только в составе группы, которой у меня не было. Как только формат изменился, меня пригласили на экскурсию. Буквально про каждую маленькую деталь интерьера можно было узнать увлекательную историю. Сразу чувствовалась увлеченность и любовь хозяев к своему проекту. За чаепитием я познакомилась с Глебом и его женой Верой ближе. Тем для разговоров у нас нашлось предостаточно», — поделилась Илона с «Фонтанкой».

