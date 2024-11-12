В Петербурге огласили приговор педагогу РУДН из Нигерии за работу свахой

В Петербурге огласили приговор нигерийцу, признанному виновным в организации незаконной миграции путем заключения фиктивного брака. Отвечать перед судом пришлось и пяти его сообщникам-новобрачным. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города 12 ноября.

Межрегиональная группа действовала с 2021 года, ее организатором оказался гражданин Нигерии, старший преподаватель инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы Камерун Ивес Флориан Татиагоум Мусиенко. На встречах с молодыми он обсуждал условия, сумму сделки и поведение в загсе. В ходе одной из сделок после подачи заявления Мусиенко обеспечил передачу невесте от жениха-мигранта 10 тыс. рублей. Спустя несколько месяцев лжевозлюбленные узаконили свои отношения, а затем последовала и вторая часть выплаты от жениха в размере не менее 25 тыс. рублей. Со свидетельством о заключении брака нигериец получил разрешение на временное проживание в РФ.

Следом Мусиенко свел еще несколько пар, среди которых две женщины и еще один мужчина из Нигерии. Сделки он заключал лично или совместно с сообщниками, записывая молодых в разные отделы ЗАГС, однако часть браков в результате были признаны недействительными.

По факту организации незаконной миграции было возбуждено сразу два уголовных дела. В суде Мусиенко и двое его сообщников вину не признали, отрицая свою причастность к подобным сделкам. Одна из невест вину признала частично, указав, что не думала о последствиях. Еще двое, выступающие в роли жениха и невесты, вину признали в полном объеме.

В результате суд назначил Мусиенко наказание в виде 3 лет в исправительной колонии общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым, его освободили в зале суда. Остальные получили по 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года.

Ранее «Фонтанка» писала, что организатора и пятерых участников группировки задержали в конце октября. Среди них россияне, украинцы и нигерийцы. С 2021 года их доход составил порядка 60 млн рублей.