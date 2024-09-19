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    ФСБ задержала педагога РУДН из Нигерии за незаконный транзит африканцев через РФ в ЕС

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    Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали организатора и пятерых участников группировки, организовавшей незаконный въезд африканцев в страны Евросоюза через Россию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные спецслужбы 19 сентября.

    Межрегиональная группа действовала с 2021 года, за это время преступный доход составил порядка 60 млн рублей. Для въезда и транзитнoго перемещения выходцев с африканского континента заключались фиктивные браки и устанавливалось отцовство с последующим получением разрешения на временное пребывание, вида на жительство и частных виз.

    Организатором группировки оказался гражданин Нигерии, старший преподаватель инженерной академии РУДН имени Патриса Лумумбы. Среди еще пятерых задержанных - россияне, украинцы и нигерийцы.

    Ранее «Фонтанка» писала о задержании в Петербурге сотрудников центра «Госуслуги», которые, по версии следствия, помогали мигрантам получать регистрацию в Петербурге и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело по статье, связанной с организацией незаконной миграции.

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