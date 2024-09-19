ФСБ задержала педагога РУДН из Нигерии за незаконный транзит африканцев через РФ в ЕС

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали организатора и пятерых участников группировки, организовавшей незаконный въезд африканцев в страны Евросоюза через Россию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные спецслужбы 19 сентября.



Межрегиональная группа действовала с 2021 года, за это время преступный доход составил порядка 60 млн рублей. Для въезда и транзитнoго перемещения выходцев с африканского континента заключались фиктивные браки и устанавливалось отцовство с последующим получением разрешения на временное пребывание, вида на жительство и частных виз.