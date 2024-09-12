Сотрудники «Госуслуг» в Петербурге подозреваются в участии в криминальной схеме

Шесть человек, двое из которых — сотрудники центра «Госуслуги», задержаны полицией и сотрудниками регионального УФСБ в Петербурге по подозрению в незаконной миграции. Обстоятельства этой истории 12 сентября сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Источник: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Шесть подозреваемых, среди которых четыре местных жителя и двое граждан ближнего зарубежья, по версии следствия, помогали мигрантам получать регистрацию в Петербурге и Ленобласти. Тех, кому была необходима такая услуга, находили организатор вместе со своим сыном. Помимо этого злоумышленники искали тех, кто готов за деньги зарегистрировать у себя в квартире нового жильца.



«В ходе расследования выяснилось, что двое работников областного центра по предоставлению госуслуг населению были осведомлены о криминальной схеме. Однако они продолжали участвовать в ней из-за личной выгоды», — уточнила Волк.



Возбуждено уголовное дело по статье, связанной с организацией незаконной миграции. Четверо подозреваемых находятся под стражей, еще двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия продолжаются.

