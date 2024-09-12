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Происшествия Сотрудники «Госуслуг» в Петербурге подозреваются в участии в криминальной схеме

Сотрудники «Госуслуг» в Петербурге подозреваются в участии в криминальной схеме

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6 комментариев

Шесть человек, двое из которых — сотрудники центра «Госуслуги», задержаны полицией и сотрудниками регионального УФСБ в Петербурге по подозрению в незаконной миграции. Обстоятельства этой истории 12 сентября сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Шесть подозреваемых, среди которых четыре местных жителя и двое граждан ближнего зарубежья, по версии следствия, помогали мигрантам получать регистрацию в Петербурге и Ленобласти. Тех, кому была необходима такая услуга, находили организатор вместе со своим сыном. Помимо этого злоумышленники искали тех, кто готов за деньги зарегистрировать у себя в квартире нового жильца.

«В ходе расследования выяснилось, что двое работников областного центра по предоставлению госуслуг населению были осведомлены о криминальной схеме. Однако они продолжали участвовать в ней из-за личной выгоды», — уточнила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье, связанной с организацией незаконной миграции. Четверо подозреваемых находятся под стражей, еще двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Следственные действия продолжаются.

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Комментарии
6
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12 сентября 2024, 11:06
Все что связано с мигрантами это бизнес и почти целиком криминальная схема. Уже все об этом знают. Поэтому весь город забит "незаменимыми" специалистами с немытыми бородами и их семьями.
VKuser174198221
12 сентября 2024, 11:13
Проблемы миграции в России настолько масштабны, настолько важны и, если их не решать, критичны для страны, что рапорты господ полицейских о задержании очередного десятка нелегальных мигрантов- ничего кроме раздражения не вызывают.....
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