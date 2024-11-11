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Общество В православной церкви под Стокгольмом нашли «плацдарм русских шпионов»

В православной церкви под Стокгольмом нашли «плацдарм русских шпионов»

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5 комментариев

Российские разведывательные или даже диверсионные операции потенциально могут осуществляться из небольшой церкви в 100 км от Стокгольма, поделились подозрениями в Politico. Как рассказало издание 11 ноября, на окраине шведского города Вестерос недавно появилась небольшая русская православная церковь. «По мнению сторонников церкви, это место для молитвы, но для растущей группы критиков она может представлять угрозу национальной безопасности Швеции», — пишут журналисты. Здание, строительство которого было одобрено еще в 2017 году, появилось рядом со стратегическим аэропортом города, водоочистными сооружениями и крупными энергетическими компаниями, недалеко от шведской столицы.

«Церковь представляет собой потенциальный плацдарм для сбора информации, как в отношении аэропорта Вестерос, так и в отношении промышленных интересов крупных энергетических компаний», — считает исследователь, специализирующийся на России в Шведском университете обороны, Маркус Йоранссон. — Когда вооруженные силы Швеции проводят учения в или около аэропорта, как это было в июне, они делают это под возможным наблюдением со стороны церкви».

Журналисты Politico посетили церковь и сообщили, что у здания не было видно персонала или сотрудников, но рядом был припаркован микроавтобус. Местные власти отказались комментировать, что они планируют предпринять. Посольство России в Стокгольме и церковь также оставили материал издания без комментариев.

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Православная церковь Швеция Шпионы Россия
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Комментарии
5
Ser_N0771
55 минут
ну что поделать привлекательны разведчикам навершия храмов...
Игорь Протасов
13 минут
Браво, Лубянка! Православно и скрепно :-)
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