Шпиц застрял в консервной банке. Понадобилась спасаательная операция

В Кунгуре (Пермский край) на телефон поисково — спасательной службы поступил необычный звонок: помощь спасателей потребовалась хозяевам шпица, засунувшего сначала нос а затем и всю мордочку в консервную банку, но так и не высунувшего эти части тела наружу.

На место происшествия отправились спасатели и по прибытии с помощью ловкости рук и без всяких инструментов, вызволили собачку из железной ловушки.