Шпиц застрял в консервной банке. Понадобилась спасаательная операция

В Кунгуре (Пермский край) на телефон поисково — спасательной службы поступил необычный звонок: помощь спасателей потребовалась хозяевам шпица, засунувшего сначала нос а затем и всю мордочку в консервную банку, но так и не высунувшего эти части тела наружу.
Похожая на крупную железную шайбу консерва нахлобучилась животному по самые глаза.
На место происшествия отправились спасатели и по прибытии с помощью ловкости рук и без всяких инструментов, вызволили собачку из железной ловушки.
Животное не пострадало, и было передано а руки хозяев.
Отблагодарило ли оно спасателей — не уточняется.
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