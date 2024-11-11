На месте гостиницы «Выборгская» на Торжковской построят новый многофункциональный комплекс с отелем

Госстройнадзор выдал разрешение на строительство многофункционального комплекса с гостиницей на Торжковской, дом 3а, где располагается гостиница «Выборгская». Это следует из информации, опубликованной на сайте службы.

Разрешение на строительство было выдано ООО «Специализированный застройщик „Выборгская“», зарегистрированному в 2020 году. По данным СПАРК, единственным владельцем юрлица является АО «Гостиница Выборгская».

Площадь участка — 7313 квадратных метров. Площадь будущего МФК — 39,3 тысячи квадратных метров. Высота здания составит 36 метров, сам МФК будет 11-этажным, гостиница рассчитана на 645 номеров, подземная автостоянка — на 100 машино-мест.

Архитектурный облик гостиницы комитет по градостроительству согласовал еще в октябре 2022 года. Проект разработало архитектурное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры».

В настоящее время в здании располагается скорее хостел, чем гостиница. Само пятиэтажное здание было построено в 1960–1961 годах по типовому проекту как гостиница на 300 мест.