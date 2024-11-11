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Власть Санду сделала заявление об упавших беспилотниках, которые МИД назвал российскими

Санду сделала заявление об упавших беспилотниках, которые МИД назвал российскими

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8 комментариев

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что два беспилотника, ранее упавших на территории республики, не опасны для местного населения. Накануне МИД страны назвал дроны российскими. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает ТАСС.

Как подчеркнула Санду, хотя обнаруженные вчера беспилотники не несут угрозы населению, властям республики необходимо оставаться настороже и продолжать оснащать страну необходимым оборудованием, чтобы обеспечить защиту всего государства и дать уверенность каждому гражданину в своей безопасности.

На брифинге после заседания Высшего совета безопасности Молдавии президент также добавила, что приобретенные страной радары ПВО не способны обнаруживать беспилотники.

Напомним, накануне в Молдавии нашли два упавших беспилотника. Первый дрон осмотрели специалисты Центра технической криминалистики и судебной экспертизы. Полиция утверждала, что это аппарат «российского производства» без взрывчатки.

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Комментарии
8
sektor7
2 часа
Подбросили эти беспилотники. Как голоса на выборах в Молдавии.
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