Санду сделала заявление об упавших беспилотниках, которые МИД назвал российскими

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что два беспилотника, ранее упавших на территории республики, не опасны для местного населения. Накануне МИД страны назвал дроны российскими. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает ТАСС .

Как подчеркнула Санду, хотя обнаруженные вчера беспилотники не несут угрозы населению, властям республики необходимо оставаться настороже и продолжать оснащать страну необходимым оборудованием, чтобы обеспечить защиту всего государства и дать уверенность каждому гражданину в своей безопасности.

На брифинге после заседания Высшего совета безопасности Молдавии президент также добавила, что приобретенные страной радары ПВО не способны обнаруживать беспилотники.

Напомним, накануне в Молдавии нашли два упавших беспилотника. Первый дрон осмотрели специалисты Центра технической криминалистики и судебной экспертизы. Полиция утверждала, что это аппарат «российского производства» без взрывчатки.