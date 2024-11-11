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Город Морозное утро в Петербурге. Скоро мы снова забудем о холоде

Морозное утро в Петербурге. Скоро мы снова забудем о холоде

8 378
13 комментариев

Утро 11 ноября в Петербурге выдалось почти морозное — в городе заметно похолодало. «Можно было бы говорить о том, что уже зима всё ближе, но мы же помним, где живём, и что Атлантика будет ещё долго нас баловать теплом», — рассказывает в своем канале главный синоптик города Александр Колесов. На его фотографии изморозь на тротуаре.

На кадрах фотографа «Фонтанки» — ясный благодаря антициклону рассвет с почти зимними дымками.

+4

На этой неделе температура воздуха будет плавно выходить из значений, близких к нулю, в плюс, поднимаясь всё выше, пишет Колесов. Теплый воздух к нам несут западные воздушные потоки. Сначала температура повысится до плюс 4, потом до 6, а к субботе, вероятно, и до 8 градусов. Осадков в первой половине недели много быть не должно. В Ленинградской области — местами в виде мокрого снега.

«А вот в ночь на 14 ноября приближение атмосферного фронта принесет умеренный дождь даже в Санкт-Петербург, зато после его прохождения снова осадков будет очень мало», — отмечает Колесов.

«Но предзимье в нашем регионе во второй половине месяца постоянно появляется в более длительных прогнозах, только начало его несколько неопределённо меняется», — добавляет синоптик.

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Комментарии
13
aprahka
1 час
Предзимье это,как предпенсионеры.Которых придумал тот.О ком нельзя говорить.
Гость
1 час
Погода стоит отличная. Дождей нет, только легкий морозец. Так что если будет до +8 - это замечательно. Только бы не было ледяных дождей или просто дождей - при переходе в минус от них уже не так много удовольствия, как летом, когда в +25 от дождя реально легче становится.
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