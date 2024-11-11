Морозное утро в Петербурге. Скоро мы снова забудем о холоде

Утро 11 ноября в Петербурге выдалось почти морозное — в городе заметно похолодало. «Можно было бы говорить о том, что уже зима всё ближе, но мы же помним, где живём, и что Атлантика будет ещё долго нас баловать теплом», — рассказывает в своем канале главный синоптик города Александр Колесов. На его фотографии изморозь на тротуаре.

На этой неделе температура воздуха будет плавно выходить из значений, близких к нулю, в плюс, поднимаясь всё выше, пишет Колесов. Теплый воздух к нам несут западные воздушные потоки. Сначала температура повысится до плюс 4, потом до 6, а к субботе, вероятно, и до 8 градусов. Осадков в первой половине недели много быть не должно. В Ленинградской области — местами в виде мокрого снега.