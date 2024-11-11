Теплый атмосферный фронт изменит погоду в Петербурге

Пока Петербург ещё находится под властью антициклона. Утром небо в городе ясное, осадков сегодня не ожидается.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 ноября в городе облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, утром местами возможен туман, ветер слабый. Воздух днем прогреется до плюс 1-3 градусов.
Синоптическую ситуацию в регионе формирует гребень уходящего на юго-восток антициклона, а вечером скажется приближение теплого атмосферного фронта с запада, поэтому на западе области вечером возможны небольшие дожди с мокрым снегом. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».
Во вторник и среду в прогнозе — небольшой мокрый снег и дождь, при этом будет теплее, чем сегодня.
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