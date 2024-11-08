Минюст США обвинил иранские спецслужбы в подготовке убийства Трампа. Организатору предъявлены обвинения

Министерство юстиции США обвинило иранские спецслужбы в подготовке убийства Дональда Трампа и заочно предъявило обвинения организатору — агенту Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Фархаду Шакери.
О Шакери известно, что ему 51 год и он, предположительно, находится в Иране. Шакери иммигрировал в США в детстве и был депортирован примерно в 2008 году после 14 лет тюремного заключения за ограбление. В последние месяцы Шакери использовал сеть преступных сообщников, с которыми он познакомился в тюрьме в США, для снабжения КСИР оперативниками для наблюдения и убийств целей КСИР. Двое членов сети Шакери — его соответчики, Лоадхолт и Ривера. По указанию Шакери Лоадхолт и Ривера провели месяцы, следя за гражданином США иранского происхождения, проживающим в США (Жертва-1). Жертва-1 — ярый критик иранского режима и была целью многочисленных предыдущих заговоров с целью похищения и/или убийства, организованных, как утверждает Минюст, правительством Ирана. В обмен на обещание Шакери 100 000 долларов Ривера и Лоудхолт неоднократно пытались найти Жертву-1 для совершения убийства.
Ривера был арестован в Бруклине, Нью-Йорк, а Лоудхолт был арестован в Статен-Айленде, Нью-Йорк, вчера.
Во время своих попыток найти и убить Жертву-1 Шакери, Лоадхолт и Ривера обменивались сообщениями и фотографиями.
Кроме того, 7 октября 2024 года Шакери было поручено спланировать убийство Дональда Трампа, на что он заявил, что не намерен предлагать план в установленные КСИР сроки. Ему также было дано задание следить за двумя американскими гражданами еврейского происхождения, проживающими в Нью-Йорке, и убить каждого за 500 000 долларов.
Шакери, Ривере и Лоудхолту были предъявлены обвинения в заказном убийстве, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы; в сговоре с целью совершения заказного убийства, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы; и в сговоре с целью отмывания денег, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Расследованием дела занимается Нью-Йоркский офис ФБР. Нью-Йоркский офис Таможенной и пограничной охраны США и Нью-Йоркское отделение Управления по борьбе с наркотиками оказали содействие в расследовании.
Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп собирается после возвращения в Белый дом резко ужесточить санкции в отношении Ирана, чтобы оказать на власти этой страны «максимальное давление». «Вы увидите возобновление санкций, они (новая администрация Белого дома. — Прим. ред.) попытаются сильнее изолировать Иран как в дипломатическом, так и в финансовом плане», — сказал собеседник издания.
15 сентября американца Райана Уэсли Раута задержали после инцидента, который силовики назвали покушением на Трампа. Политик играл в гольф на своем поле во Флориде, и агент секретной службы заметил ствол винтовки, торчащий из кустов. Трамп не пострадал. По данным секретной службы, Раут не стрелял в политика. Мужчину удалось поймать благодаря свидетелю. Он обвиняется по двум пунктам: хранение огнестрельного оружия в период осуждения за совершение уголовного преступления и хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. СМИ писали, что Раут бывал на Украине и пытался вербовать солдат для участия в украинском конфликте, но к нему относились несерьезно.
Это было второе покушение на Трампа за последнее время. Первое было совершено 13 июля во время предвыборного митинга.
Выборы в США проходили 5 ноября. По последним данным CNN, у Дональда Трампа 295 голосов, у Камалы Харрис — 226.
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