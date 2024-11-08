Минюст США обвинил иранские спецслужбы в подготовке убийства Трампа. Организатору предъявлены обвинения

О Шакери известно, что ему 51 год и он, предположительно, находится в Иране. Шакери иммигрировал в США в детстве и был депортирован примерно в 2008 году после 14 лет тюремного заключения за ограбление. В последние месяцы Шакери использовал сеть преступных сообщников, с которыми он познакомился в тюрьме в США, для снабжения КСИР оперативниками для наблюдения и убийств целей КСИР. Двое членов сети Шакери — его соответчики, Лоадхолт и Ривера. По указанию Шакери Лоадхолт и Ривера провели месяцы, следя за гражданином США иранского происхождения, проживающим в США (Жертва-1). Жертва-1 — ярый критик иранского режима и была целью многочисленных предыдущих заговоров с целью похищения и/или убийства, организованных, как утверждает Минюст, правительством Ирана. В обмен на обещание Шакери 100 000 долларов Ривера и Лоудхолт неоднократно пытались найти Жертву-1 для совершения убийства.