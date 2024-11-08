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Город Это будет резко, обратите внимание при планировании выходных. Что и как изменит погоду в Петербурге

Это будет резко, обратите внимание при планировании выходных. Что и как изменит погоду в Петербурге

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4 комментария

Новый погодный период начнется в Петербурге в воскресенье, 10 ноября. Погода будет меняться не так плавно, как прогнозировали ранее. Свежие данные говорят, что трансформация будет резкой, и при планировании выходных это надо учитывать. Мы почувствуем на себе влияние не только антициклона, но и циклонов с Баренцева моря. Тонкости погодных процессов описывает 8 ноября в своем канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

«Говоря о теплой погоде на этой неделе, постоянно упоминал, что понижение будет в воскресенье. В первой половине недели казалось, что это понижение будет плавным, а уже более заметным в начале недели. Но вот уже пару дней прогнозы похолодания более серьёзные именно на воскресенье», - пишет Колесов.

Резкое похолодание начнется в ночь на воскресенье, и к утру температура воздуха даже в Петербурге опустится до 0 градусов, а местами станет слабоотрицательной. Днем будет всего плюс 2–4 градуса.

«Так что обратите внимание на это при планировании выходных дней», - советует синоптик.

Пока же антициклон устойчиво стоит над нашим регионом, атмосферное давление меняется незначительно. Но по северу через Баренцево море проходят циклоны, и они в своей южной части будут создавать усиление ветра. Поэтому суббота окажется ветреной на всей нашей территории. В Петербурге ожидается западный ветер до 8–13 м/с, в прибрежных районах города и Ленинградской области — более 15 м/с. МЧС, напомним, предупреждало об усилении ветра. При этом в субботу будет пока ещё тепло — 8–9 градусов.

«В дальнейшем характер погоды в нашем регионе сохраняется. Осадков до середины недели мало, так как погоду всё ещё определяет антициклон, но зато прохладно, днем не выше +5 гр. и со слабоотрицательными температурами ночью», — отмечает Колесов.

Также читайте на «Фонтанке» подробный прогноз погоды на выходные от центра «ФОБОС».

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Комментарии
4
Гость
33 минуты
"В первой половине недели казалось". Вот и ответ на вопрос о достоверности прогнозов. Признался.
Гость
25 минут
Когда уже зима с морозами наступит, надоело
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