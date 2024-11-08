Антициклон сдерживает зиму: подробный прогноз погоды в Петербурге на выходные

В первый выходной день Петербург будет ощущать влияние периферии антициклона, по которой мощным потоком в регион будет поступать атлантическое тепло, поднимая температуру до аномально высоких отметок. В воскресенье погоду продолжит формировать гребень антициклона, однако теперь ветры в атмосфере развернутся на северные румбы и на смену теплу Атлантики к берегам Невы начнётся закачка холодного воздуха из приполярных районов европейской части нашей страны, что вернёт в регион ночные заморозки, да и днём станет заметно прохладнее. Об этом 8 ноября рассказал «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра « ФОБОС » Михаил Леус.

Сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днём +7…+9°. Ветер западный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу облачно с прояснениями, без осадков. Ночью +6…+8°, днём +7…+9°. Ветер западный 6-11 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье облачно с прояснениями, без осадков. Ночью 0…-2°, днём +2…+4°. Ветер северо-западный 2–7 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.

По предварительному прогнозу, новая неделя в Санкт-Петербурге начнётся антициклональной, спокойной и сухой погодой, с ночными заморозками, а днем будет лишь около +1…+3°.