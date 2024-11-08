Ещё два дня на то, чтобы погреться. Антициклон удерживает для нас осень

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 ноября в городе облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 2–4 градусов, днем составит 6–8.

Сегодня синоптическую ситуацию в регионе сформирует гребень антициклона с юго-запада. Вероятность дождей невелика, в утренние часы местами возможны туманы. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 773 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС» .

В выходные, по данным СЗ УГМС, также не ожидается осадков. В субботу будет тепло, а в воскресенье заметно прохладнее, ночью местами минус.