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Бизнес Финансы «Ъ»: тарифы на грузовые и пассажирские перевозки вырастут с декабря

«Ъ»: тарифы на грузовые и пассажирские перевозки вырастут с декабря

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1 комментарий

Тарифы на грузовые и пассажирские перевозки вырастут с 1 декабря. Помимо этого, будут увеличены расценки на перевозку строительных грузов, пустых вагонов и контейнеров. Об этом 8 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документы от ФАС.

Тарифы на пассажирские перевозки увеличатся, по данным издания, на 11,6%. Это коснется плацкарты и общих вагонов. Также по своему решению Федеральная пассажирская компания поднимет цены на поездки в купе, СВ и вагоны класса «Люкс». Средства направят на новые локомотивы и вагоны для пассажиров.

«Также поступят в отрасли, работающей с монополией», — уточняет «Коммерсантъ».

На грузовые перевозки тарифы вырастут на 13,8%. Туда уже входят целевые надбавки — 7% на капремонт, 1% на транспортную безопасность и 1,5% на корректировку налогового законодательства. С начала следующего года на 5% будут повышены тарифы на перевозку минерально-строительных грузов и контейнеров. Цена за перевозку порожних вагонов — полувагонов, крытых вагонов и платформ — увеличится на 10%. «Ъ» со ссылкой на документы уточняет, что повышение тарифов не коснется перевозки нефтепродуктов.

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Комментарии
1
NPC
45 минут
Все повышения ( тарифы, штрафы, платежи и прочие "добавки", не говоря уже о ценах в магазинах) превосходят официально установленный уровень инфляции - ВСЕ ! , за исключением пенсий и пособий, а также подавляющего количества "бюджетников" Ну и кто же здесь справедливее определил "уровень инфляции".
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