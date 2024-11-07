В Российском научном центре хирургии — пожар. Идет эвакуация

В Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского на юго-западе Москвы начался пожар. О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Огонь разгорелся в помещениях больницы на Литовском бульваре, 1А. На втором и третьем этажах наблюдается плотное задымление.

Из реанимации эвакуируют пациентов, на место направляются 30 пожарных расчетов.

В 23:35 МЧС отчиталось о ликвидации пожара. По данным службы, площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Из здания эвакуировали 5 человек.