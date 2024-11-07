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Власть Общество Путин: нужно создавать приезжающим определенные условия для работы

Путин: нужно создавать приезжающим определенные условия для работы

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10 комментариев

Владимир Путин заявил, что в России необходимо создавать определенные условия, в которых трудовые мигранты были бы готовы к работе. Слова президента РФ прозвучали в четверг, 7 ноября, на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как отмечает Путин, сейчас в России фиксируется исторически низкий уровень безработицы — всего 2,4%. Более того, возникает проблема нехватки рабочей силы, которая сегодня является одной из основных преград на пути экономического роста РФ. В связи с этим глава России обращает внимание на возможность восполнения рабочих рук с помощью трудовых мигрантов, для которых необходимо создавать определенные условия на территории РФ.

«Первый этап, нам нужно создать такие условия, когда люди, к нам приезжающие на работу, будут к этому готовы. Они будут владеть хорошо русским языком, знать наши традиции, мы много раз об этом говорили. Знать наши законы. И не только знать всё это, но и быть внутренне готовыми соблюдать это всё. И тогда не будет раздражения и неприятия со стороны наших граждан», — подчеркивает Путин.

По словам президента, он совместно с коллегами из стран бывшего СССР активно занимается подготовкой людей, желающих приехать и работать в России. Для этого строят и открывают школы в бывших республиках Советского Союза — туда же отправляют учителей русского языка.

При этом Владимир Путин напоминает, что приезжающие в Россию должны иметь возможность жить в современных условиях и пользоваться «всеми благами цивилизации в сфере здравоохранения и образования».

«В перспективе нужно следить за тем, чтобы на российский рынок труда, прежде всего, попадали люди с хорошим образованием, хорошо подготовленные профессионально. И часть людей, которые приезжают сегодня к нам, оставались бы работать у себя, и чтобы мы там (за рубежом. — Прим. ред.) создавали производства», — добавляет глава РФ.

Как объясняет Путин, предприятия за рубежом могли бы производить различные компоненты, а окончательная сборка могла бы происходить либо в России, либо в тех же странах. Таким образом, рабочие места появились бы не только в Узбекистане, но и в Таджикистане, Казахстане и Киргизии. Люди смогли бы жить и работать на своей родине, в привычной языковой и культурной среде, но при этом участвовать в общем рабочем процессе, уточняет президент.

«Нам нужно воссоздать те кооперационные цепочки, которые были еще в рамках Советского Союза, но, конечно, на новой технологической базе, на новой логистической базе. И тогда общая система будет более устойчивой, а темпы роста для всех участников этого процесса будут гарантированы», — заключает Путин.

Ранее во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что следующие два десятилетия будут более сложными, чем предыдущие. Президент также отметил, что сегодня, «в случае лавинообразного нарастания угроз и окончательного разрушения правовых и моральных норм», никто не может давать гарантии того, что не будет применено ядерное оружие. Мир подошел к опасной черте: призывы Запада довести Россию до стратегического поражения могут обернуться мировой трагедией, подчеркнул Путин.

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Комментарии
10
VKuser327867801
1 час
Краткий итог 24-х лет правления: следующие 20 лет будет хуже, нехватка рабочих на производство за налоги продукта чтобы тут же его утилизировать за границей и солдаты в очереди на смерть. А кому не нравится — иноагент и вопреки конституции лишается базовых прав. Ясно-понятно.
Панкихой
36 минут
Всё по плану - своих в могилы, приезжим условия.
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