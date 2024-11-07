Солнце, предположительно, выходит на максимум активности

Как сообщает 7 ноября на своем сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, судя по оптическим фотографиям, последние две недели группы пятен формируются около экватора звезды. Это является одним из основных признаков приближения к верхней точке солнечного цикла.

Согласно современной теории и почти 300-летним наблюдениям, фазы солнечного цикла наиболее надёжно характеризует широта формирования солнечных пятен, то есть их удалённость от экватора. В начале цикла сильные солнечные вспышки концентрируются на широтах 30–45 градусов к северу и югу от экватора, а затем, по мере роста активности, смещаются к середине. На пике активности происходит массовый выход крупных центров в область широт 0–10 градусов. А затем, по мере завершения цикла, пятна полностью исчезают на высоких широтах и остаются только у экватора.