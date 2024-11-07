Солнце, предположительно, выходит на максимум активности

Процессы, происходящие сейчас на Солнце, свидетельствуют о том, что, вероятно, приближается пик активности.
Как сообщает 7 ноября на своем сайте Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН, судя по оптическим фотографиям, последние две недели группы пятен формируются около экватора звезды. Это является одним из основных признаков приближения к верхней точке солнечного цикла.
Согласно современной теории и почти 300-летним наблюдениям, фазы солнечного цикла наиболее надёжно характеризует широта формирования солнечных пятен, то есть их удалённость от экватора. В начале цикла сильные солнечные вспышки концентрируются на широтах 30–45 градусов к северу и югу от экватора, а затем, по мере роста активности, смещаются к середине. На пике активности происходит массовый выход крупных центров в область широт 0–10 градусов. А затем, по мере завершения цикла, пятна полностью исчезают на высоких широтах и остаются только у экватора.
В октябре основные центры находились в зоне 10–20 градусов. Сейчас, в ноябре, все четыре крупные группы (они появились на этой неделе на фоне разрушения старых октябрьских центров) находятся в зоне 0–10 градусов. Здесь же концентрируется и пояс сильных вспышек.
«В сочетании с общим увеличением числа вспышек, а также сильным ростом фонового излучения Солнца, которое временами достигает уровня M, очень похоже, что мы наблюдаем выход на пик цикла, который может произойти в ближайшие 2–3 месяца, а может быть, происходит уже сейчас», — отмечают астрономы.
В этом году наиболее сильная солнечная активность наблюдалась в мае и октябре.
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