«Уезжать из страны не планирую». Владислав Бакальчук объяснил, зачем ему понадобилось новое гражданство

Владислав Бакальчук рассказал «Фонтанке», что уезжать из страны не собирается и планирует возвращаться в Wildberries. Ранее сегодня в телеграм-каналах появилась информация о том, что Владислав Бакальчук получил гражданство Киргизии по инвестиционной программе. Со ссылкой на знакомых Владислава сообщалось, что бизнесмен с 2020 года в среднем по полгода жил за границей и откладывал возвращение на родину с начала специальной военной операции. О новом, киргизском паспорте писали в контексте возможного переезда бизнесмена в ЕС или США.

Владислав Бакальчук 7 ноября подтвердил «Фонтанке», что действительно получил гражданство Киргизии еще весной. По его словам — «чтобы было проще вести бизнес в этой замечательной и дружественной стране». Дело в том, что Киргизия — одна из стран, где Wildberries планировали строить логистический центр.

— За границей всегда проводил менее полугода, а обычно не более трех месяцев. По объективным причинам, я не мог и не могу бросить свой бизнес на продолжительное время, поскольку управляю им. Планирую вернуться в Wildberries. Уезжать из страны не планирую, — подчеркнул он.

Позже основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что ее супруг Владислав Бакальчук пытался отобрать у нее компанию еще в 2017 году, когда она была в декрете. Уже в этом году сторона Владислава снова попыталась отстранить ее от управления бизнесом. Татьяна заявила, что были попытки «увезти куда-то и заставить силой переписать бизнес». Теперь Владислав, как утверждает Татьяна, обратился к «каким-то структурам». С этим она связывает попытки «пробраться» на склад в Шушарах и стрельбу около офиса Wildberries в Москве.