Глава Минобороны Латвии поддержал обязательный призыв женщин в армию

Как объясняет Спрудс, такие изменения исходят из необходимости обеспечить гендерное равенство, которое «в армии играет важную роль». По его словам, такой принцип уже реализован в Швеции, Норвегии и Дании.

«Одной из потенциальных целей «дорожной карты» будет 2028 год, когда мы будем говорить о 4000 призывников в Службе национальной обороны», — сказал глава ведомства.

Спрудс добавил, что латвийским властям нужно будет проделать значительную работу для того, чтобы добиться поддержки введения обязательной военной службы для женщин на уровне как парламента, так и общества. При этом глава Минобороны напомнил, что раньше большинство латвийцев не поддерживали введение обязательной службы, но со временем их мнение изменилось.

Напомним, в 2023 году сейм Латвии принял закон об обязательной военной службе для мужчин с 18 лет. Срок службы составляет один год. Как писали СМИ страны, с 2028 года ежегодный призыв будет составлять 7,5 тыс. человек. В 2024 году власти Латвии сообщали, что собираются инвестировать 20 млн евро в развитие «армии беспилотников». По словам главы латвийского министерства обороны Андриса Спрудса, примерно половину этой суммы получат производители беспилотных летательных аппаратов. Вторая половина будет направлена на оборудование учебно-испытательного полигона и подготовку операторов БПЛА.