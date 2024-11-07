Автобус с рабочими опрокинулся под Красноярском. Много пострадавших

Девять человек обратились за медицинской помощью после ДТП в Большемуртинском районе Красноярского края.

Источник: МВД







Как сообщает региональная полиция, 7 ноября на 75-м километре дороги Красноярск — Енисейск, в районе поселка Бартат, автобус «Хагер» съехал в правый кювет и опрокинулся. В салоне находились 36 пассажиров, рабочие. Из них пострадали девять. NGS24 со ссылкой на очевидцев пишет, что на автобусе виден логотип «СибАгро».