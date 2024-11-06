Автобус наехал на пенсионера на электросамокате на Лесном проспекте

Вечером в среду возле дома номер 48 по Лесному проспекту в Выборгском районе Петербурга автобус «МАЗ» наехал на 74-летнего мужчину, двигавшегося на электросамокате. Об этом сообщает телеграм-канал Петербургская полиция.

Источник: Петербургская полиция







По представленной информации, ДТП произошло в 20 часов 15 минут. За рулем автобуса находился 66-летний водитель, а сам дорожный инцидент имел место в зоне регулируемого пешеходного перехода. 74-летний мужчина на электросамокате двигался на запрещающий сигнал светофора.

В результате наезда пенсионер с травмами был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.