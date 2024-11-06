Директор фильмов «Экипаж» и «О бедном гусаре…» Борис Криштул скончался в возрасте 84 лет

Организатор кинопроизводства, педагог ВГИКа, заслуженный работник культуры и член Союза кинематографистов России Борис Криштул скончался в возрасте 84 лет. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.

Криштул работал директором на киностудии «Мосфильм» и директором студии «Юность» и участвовал в создании картин «От зари до зари», «Фронт за линией фронта», «Экипаж», «О бедном гусаре замолвите слово», «Рецепт ее молодости» и многих других.

В 1979 году был приглашён преподавать во ВГИК, который окончил заочно, поступив в 1960 году. Его темой было продюсирование, о чём он написал несколько книг. С начала 1990-х годов полностью переключился на преподавательскую деятельность.

Криштул также писал книги на тему истории кино, среди которых «Добро пожаловать в „Юность“» и «Длинная дорога в Канны».

Причина смерти не называется.