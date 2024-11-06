«Не ешь меня». Холода гонят их в Петербург

С началом похолодания в Петербург стали слетаться совы. Городские парки и скверы привлекают этих хищных птиц возможностью полакомиться мышами и крысами. Об этом 6 ноября рассказывает биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре» .

Одно из любимых мест у сов — Елагин остров. Здесь Павел Глазков встретил длиннохвостую (или уральскую) неясыть. В городе они охотятся в основном на мышевидных грызунов, иногда могут поймать и белку, и ворону. Совы активны в тёмное время суток, а днём отдыхают рядом со своим дуплом.