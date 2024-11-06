«Сделаем Америку снова великой». Кто вообще такой этот Дональд Трамп

В США завершилось голосование на выборах президента страны. Для победы кандидаты должны набрать 270 голосов выборщиков. По предварительным подсчетам FOX News, Дональд Трамп заручился поддержкой 277 голосов, а демократ Камала Харрис — 226.

Оценки СМИ разнятся, но становится все более очевидно, что победил республиканец. «Фонтанка» рассказывает, что известно о предполагаемом 47-м президенте США Дональде Трампе.

Оговорим, что окончательные итоги выборов будут известны через 1–2 недели. Голосование выборщиков состоится в декабре, но обычно они лишь подтверждают результаты всеобщего голосования. Так что пока Дональда Трампа можно назвать президентом лишь предварительно.



Кстати, подробнее о том, что сказал Трамп в своей «победной» речи после выборов, читайте здесь.

Детство и юношество

Дональд Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке в семье Фредерика Трампа, успешного застройщика, и Мэри Энн Маклауд. С детства он проявлял интерес к бизнесу и предпринимательству, часто помогал в управлении недвижимостью отцу, который с конца 1940-х строил дома с тысячами квартир в Бруклине, используя государственные займы для создания доступного жилья

С 1959 по 1964 год Дональд учился в Нью-Йоркской военной академии, которая, по его словам, дала ему «большую военную подготовку, чем многим парням, которые идут служить в армию». Несмотря на это, Трамп не служил во Вьетнаме из-за высокого числа призывников, а также из-за отсрочки по медицинским показаниям – у него были костные шпоры на пятках.

«Так или иначе, мне никогда не приходилось этого (служить во Вьетнаме — Прим. ред.) делать, но я чувствовал, что нахожусь в армии в истинном смысле, потому что имел дело с этими людьми (военнослужащими — Прим. ред)», — делился Трамп в интервью.

Затем юноша закончил обучение в Школе финансов и коммерции Уортона, получив степень бакалавра по экономике в 1968 году. После учебы Трамп начал работать в компании своего отца, управляя их арендным жильем. Полагаясь на связи родителя и уже приобретенный опыт в мире недвижимости, в 1974 году Дональд возглавил компанию, которую позже переименовал в Trump Organization.

«От отца я узнал, что каждый цент имеет значение, потому что очень скоро центы превращаются в доллары», — делился Трамп (цитата по The Guardian).

Работа предпринимателя

Отец Трампа давал сыну не только наставления, но и спонсировал его бизнес, хоть предприниматель и отрицал это. Так, Дональд Трамп заявлял, что в начале своего пути в качестве бизнесмена он получил от отца всего лишь один заем в 1 миллион долларов, который, по его словам, пришлось вернуть с процентами. Тем не менее в действительности Фред Трамп — вместе с сетью отелей Hyatt — совместно гарантировали Дональду строительный кредит в размере 70 миллионов долларов от банка Manufacturers Hanover, пишет The Washington Post.

Помимо этого, отец Трампа всегда приходил сыну на помощь, когда бизнес Дональда переживал не лучшие времена. Например, когда казино сына столкнулось с проблемами, Фред купил игровые фишки на 3,5 миллиона долларов, но не использовал их, чтобы у заведения было достаточно денег для выплат по ипотеке.

Благодаря поддержке родственников и личным амбициям Трамп быстро завоевал репутацию целеустремленного и решительного бизнесмена. Одним из первых крупных проектов стала реконструкция отеля Commodore в центре Манхэттена, который за четыре года, с 1976-го по 1980-й, был преобразован в отель Grand Hyatt на 1400 номеров. Этот проект принес Трампу значительный успех и привлек внимание к его имени в мире бизнеса. В последующие годы Трамп расширял свой портфель недвижимости, строя отели, казино и жилые комплексы. Его знаковыми проектами стали небоскреб Trump Tower в Нью-Йорке и многочисленные гольф-клубы по всему миру.

Начало 1990-х годов стало сложным периодом для Дональда Трампа из-за замедления роста экономики США. И, несмотря на то что бизнесу предпринимателя удалось восстановиться, позже выяснилось, что Трамп якобы участвовал в сомнительных налоговых схемах, включая случаи открытого мошенничества. В 2018 году The New York Times опубликовала расследование, показывающее, что Фред Трамп передавал большие суммы денег своим детям, в том числе Дональду, полученные в результате манипуляций с недвижимостью и налогового мошенничества. К началу 2000-х годов Дональд Трамп получил 413 миллионов долларов. Позднее сообщалось, что на основе налоговых документов за период с 2000 года нынешний кандидат в президенты не платил федеральный налог в течение 11 лет и заплатил всего 750 долларов в 2016 и 2017 годах.

Мошенничество и не только

Семейная история с мошенничествами продолжилась в 2022 году. Тогда генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала гражданский иск против Трампа, его взрослых сыновей и его бывшего помощника Аллена Вайссельберга, утверждая, что предприниматель на протяжении многих лет мошенничал с декларированием стоимости недвижимости, чтобы либо снизить размер своих налоговых обязательств, либо улучшить условия кредитования, и все это с целью завышения своего чистого капитала. Как итог — суд постановил, что Трамп должен выплатить 355 миллионов долларов по факту мошенничества.

Трамп также столкнулся с обвинениями в сексуализированном насилии и клевете от писательницы и журналистки Джин Кэрролл.

«Я здесь, потому что Дональд Трамп изнасиловал меня, а когда я написала об этом, он сказал, что этого не было. Он лгал и разрушил мою репутацию, и я здесь, чтобы попытаться вернуть свою жизнь», — сказала Кэрролл на заседании суда.

Журналистка рассказала о том, что Трамп якобы совершил сексуализированное насилие над ней в примерочной универмага в 1990-х годах. В результате в мае 2023 года присяжные пришли к выводу, что Трамп виновен в насилии над Кэрролл и клевете, и обязали предпринимателя выплатить пострадавшей 5 миллионов долларов. Второе дело о клевете привело к решению суда на 83,3 миллиона долларов в январе 2024 года.

Дональда Трампа в том числе обвиняют в подрыве и воспрепятствовании проведению выборов президента США в 2020 году. В отношении предпринимателя вынесено всего около тридцати четырех обвинительных приговора по тяжким преступлениям.

Президентство с 2017 по 2021 год

Политическая карьера Дональда Трампа началась значительно позже его успехов в бизнесе. Первый серьезный шаг в сторону политики произошел в 2000 году, когда он рассматривал возможность баллотироваться на пост президента от Партии реформ, которая создавалась как новая политическая сила, независимая ни от одной из двух основных партий США, и платформа для борьбы с коррупцией. Тогда кампания не увенчалась успехом, но на протяжении 2000-х и начала 2010-х Трамп продолжал оставаться активным комментатором политических событий, участвуя в ток-шоу на телевидении и других медиаплатформах

Настоящий прорыв в политике произошел в июне 2015 года, когда Трамп объявил о своем намерении баллотироваться в президенты США от Республиканской партии. Его кампания отличалась резкой риторикой, акцентом на иммиграционную политику и обещаниями вернуть Америке былое величие. Несмотря на скептицизм многих аналитиков и громкие высказывания американских звезд о нежелании видеть Трампа на посту президента, республиканец смог завоевать поддержку значительной части электората и в ноябре 2016 года одержал победу над Хиллари Клинтон, став 45-м президентом Соединенных Штатов. Дональд Трамп стал первым президентом США, у которого не было опыта работы в правительстве.

«Работая вместе, мы начнем решать неотложную задачу по восстановлению нашей страны и возрождению американской мечты. Я всю свою жизнь посвятил бизнесу, изучая неиспользованный потенциал в проектах и ​​людях по всему миру. Вот что я хочу сделать для нашей страны. Огромный потенциал. Я так хорошо узнал нашу страну. Огромный потенциал. Это будет прекрасно. У каждого американца будет возможность реализовать свой полный потенциал. Забытые мужчины и женщины нашей страны больше не будут забыты», — подчеркнул Трамп во время своей речи в честь победы в президентской гонке.

К достижениям Трампа во время первого президентства относят налоговый закон 2017 года, названный Законом о сокращении налогов и создании рабочих мест. Но критики утверждают, что реформа была ориентирована на богатые слои населения и не принесла ожидаемых экономических результатов, увеличив доходы корпораций при снижении доходов правительства.

Несмотря на то, что большая часть опыта Трампа в сфере уголовного правосудия была связана с его участием в судебных разбирательствах, он поддержал Закон о первом шаге, который считается самым значительным изменением в федеральной системе уголовного правосудия США с 1990-х годов. Закон позволяет добиться досрочного освобождения из тюрьмы и может сократить больше тюремных сроков в будущем.

«Этот закон реформировал законы о наказаниях, которые несправедливо и несоразмерно навредили афроамериканскому сообществу, — заявил Трамп. — Закон о первом шаге дает ненасильственным преступникам шанс вернуться в общество в качестве продуктивных, законопослушных граждан. Теперь штаты по всей стране следуют нашему примеру. Америка — это страна, которая верит в искупление».

Также к заслугам Трампа относят смерть основателя и лидера террористов ИГИЛ* Абу Бакра аль-Багдади в 2019 году. Личное участие президента включало внедрение с его стороны «новых правил ведения боевых действий, которые подразумевали большие риски в обмен на более быстрые и решительные операции», — отметил профессор исследований в области безопасности Питер Р. Нойманн.

Попытка импичмента и проигрыш в 2020 году

В противовес заслугам Трампа с 2016 по 2019 год ставят его провалы в некоторых сферах жизни США. Еще до вступления в должность Трамп обострил разногласия между республиканцами и демократами сильнее, чем кто-либо за последние 30 лет. После его избрания разрыв увеличился: в среднем 86% республиканцев поддерживали Трампа, тогда как среди демократов этот показатель составлял лишь 6%.

Во время президентства Трампа постоянно ощущалась расовая напряженность, которая только усиливалась из-за публичных заявлений политика в ответ на громкие инциденты — в том числе смерть Джорджа Флойда, которая привела к восстанию движения Black Lives Matter. Более того, Трампа обвиняли в смерти американцев во время пандемии. Будучи президентом, республиканец не отнесся к коронавирусу достаточно серьезно, распространял теории заговора, не поощрял ношение масок и подрывал авторитет ученых и других лиц, пытающихся бороться с распространением вируса.

Президентство Трампа было отмечено рядом спорных решений и инициатив, таких, как строительство стены на границе с Мексикой, введение торговых тарифов и выход из международных соглашений, таких, как Парижское соглашение по климату. Также его президентство сопровождалось многочисленными скандалами и расследованиями, в том числе попыткой импичмента в 2019 году — тогда главу государства обвинили в злоупотреблении властью. Позже республиканец проиграл на выборах президента США в 2020 году, уступив после грандиозного скандала место главы государства Джо Байдену.

Кандидат в президентской гонке-2024

Несмотря ни на что, Дональд Трамп решил принять участие в президентской гонке 2024 года с лозунгом: «Сделаем Америку снова великой». В рамках своей кампании республиканец обещает продолжать усиливать контроль над границей с Мексикой, включая завершение строительства стены и ужесточение мер против нелегальной миграции, создание новых рабочих мест, а также снижение налогов.

«Мы — свалка. Мы — мусорный бак для мира. Вот что произошло», — сказал Трамп, выступая против нелегальной иммиграции.

При этом Трамп обещает урегулировать конфликт на Украине еще до своей инаугурации и помогать Израилю в завершении конфликта на Ближнем Востоке.

Реакция на предполагаемое второе президентство Трампа остается неоднозначной. Одни желают видеть республиканца на посту президента, среди них — основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Предприниматель не раз заявлял о своей однозначной поддержке бывшего президента Дональда Трампа, а также посетил несколько митингов Трампа в 2024 году, выступая с речами в его поддержку.

С другой стороны, есть и те, кто мучаются от стресса из-за перспективы президентства Трампа. Так, бывший президент международной литературной и правозащитной организации PEN Center USA, член Американской академии искусств и литературы и Американской академии искусств и наук Франсин Проуз считает, что победа Дональда Трампа на президентских выбора может угрожать демократии.

«Я не самый спокойный и не самый тревожный человек. Но поскольку победа Дональда Трампа на президентских выборах с каждой минутой становится все более очевидной, я чувствую тошноту от беспокойства. Я надеялся лечь спать в ночь выборов, зная, что Харрис победила, и что мы в безопасности. Но нас ожидало совсем не это», — подчеркнул Проуз.

Выборы президента США назвали самыми конкурентными за последние десятилетия. Американский телеканал Fox News, который традиционно поддерживает республиканцев, объявил о победе Дональда Трампа. Кандидата поддержали — Айдахо, Айова, Алабама, Арканзас, Вайоминг, Джорджия, Западная Вирджиния, Индиана, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Огайо, Оклахома, Северная Дакота, Северная Каролина, Теннесси, Техас, Флорида, Южная Дакота, Северная Каролина, Южная Каролина и Юта.

Дональда Трампа уже начали поздравлять с победой на выборах президента США лидеры других государств. В их числе — президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, генсек НАТО Марк Рютте. Поздравит ли Владимир Путин, пока неизвестно.

«Фонтанка» накануне рассказывала и об оппоненте Дональда Трампа — Камале Харрис от Демократической партии.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.