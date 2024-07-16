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    Вэнс: в случае победы Трамп проведет с Москвой переговоры по конфликту на Украине

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    11 комментариев

    В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп проведет с Москвой переговоры для завершения конфликта на Украине — в целях снижения эскалации и риска ядерной войны. Об этом заявил в интервью Fox News сенатор Джей Ди Вэнс, выбранный Трампом в качестве кандидата в вице-президенты.

    «Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему, чтобы Америка сумела сосредоточиться на реальной проблеме, которой является Китай»,— сказал Вэнс (перевод по «Ъ»).

    Именно Китай, по словам Вэнса, является самой серьёзной проблемой для США.

    Трамп не раз заявлял, что способен остановить конфликт на Украине и уговорить Владимира Зеленского начать переговоры с Кремлем. 15 июля Республиканская партия выдвинула Трампа кандидатом в президенты. Выборы пройдут 5 ноября.

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    Дональд ТрампПереговорыКонфликт на Украине
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    Комментарии 11

    28080153216 Июл 2024 в 09:27
    Прекращение огня и новая граница по линии фронта. Зеля сантиметра не уступит.
    +0−1
    26647038616 Июл 2024 в 09:16
    Лахтоногие - запасайтесь шампанским.
    +3−1
    Zdobsi16 Июл 2024 в 09:01
    Позвонить и сдаться по телефону-это просто. Пусть сдаётся.
    +1−2
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