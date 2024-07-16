Вэнс: в случае победы Трамп проведет с Москвой переговоры по конфликту на Украине

В случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп проведет с Москвой переговоры для завершения конфликта на Украине — в целях снижения эскалации и риска ядерной войны. Об этом заявил в интервью Fox News сенатор Джей Ди Вэнс, выбранный Трампом в качестве кандидата в вице-президенты.



«Дональд Трамп пообещал отправиться на переговоры с Россией и украинцами, чтобы быстро завершить эту проблему, чтобы Америка сумела сосредоточиться на реальной проблеме, которой является Китай»,— сказал Вэнс (перевод по «Ъ»).



Именно Китай, по словам Вэнса, является самой серьёзной проблемой для США.

