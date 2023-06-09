Трампу грозит 400 лет тюрьмы. Но он на свободе и может снова стать президентом США

В суде южного округа штата Флорида 9 июня предъявили обвинение по 38 пунктам Дональду Трампу, передает 9 июня ТАСС со ссылкой на обвинительное заключение.
По совокупности статей бывшему президенту США грозит до
По данным «Коммерсантъ», документы содержат военные секреты США, включая сведения о ядерной программе и слабых местах в случае нападения. Также, согласно обвинительному заключению, Трамп якобы показал кому-то документ американского Министерства обороны, который называют «планом нападения» на другую страну.
Кроме тюрьмы, по каждому из 37 пунктов обвинения Трампу грозит штраф до 250 тысяч долларов.
Напомним, недавно Дональду Трампу уже пришлось раскошелиться после суда.
В начале мая федеральное жюри Манхэттена постановило, что Трамп в 1996 году в примерочной кабинке универмага подверг сексуальному насилию писательницу и журналистку Элизабет Джин Кэрролл. Суд обязал его заплатить ей 5 миллионов долларов.
Через пару недель Джин Кэрролл подала еще один иск к экс-президенту США, в котором потребовала выплатить ей не меньше 10 миллионов долларов.