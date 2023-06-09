Трампу грозит 400 лет тюрьмы. Но он на свободе и может снова стать президентом США

В суде южного округа штата Флорида 9 июня предъявили обвинение по 38 пунктам Дональду Трампу, передает 9 июня ТАСС со ссылкой на обвинительное заключение.



По совокупности статей бывшему президенту США грозит до 400 лет тюрьмы. Но сейчас он на свободе и даже может снова стать президентом.

45-го президента США обвиняют в ненадлежащем хранении секретных документов. Проще говоря, в том, что он их просто взял с собой, когда покидал Белый дом в январе 2021 года.

По данным «Коммерсантъ», документы содержат военные секреты США, включая сведения о ядерной программе и слабых местах в случае нападения. Также, согласно обвинительному заключению, Трамп якобы показал кому-то документ американского Министерства обороны, который называют «планом нападения» на другую страну.