Журналистка, отсудившая у Дональда Трампа 5 млн долларов, потребовала еще десять миллионов

Писательница и журналистка Элизабет Джин Кэрролл подала еще один иск к экс-президенту США Дональду Трампу, в котором потребовала выплатить ей не меньше 10 миллионов долларов. Об этом 23 мая сообщает агентство Associated Press.
Разбирательство касается высказываний Трампа, сказанных им уже после суда, на котором от него требовали выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов за клевету и сексуальные домогательства.
Адвокаты женщины настаивают, что Дональд Трамп «удвоил» уничижительные высказывания в отношении журналистки.
«Это поведение поддерживает очень существенную компенсацию штрафных убытков в пользу Кэрролл, чтобы наказать Трампа, удержать его от дальнейшей клеветы и удержать других от того же», — цитирует их агентство.
Иск подан в суд Манхэттена.
В начале мая федеральное жюри Манхэттена 9 мая постановило, что экс-президент США Дональд Трамп в 1996 году в примерочной кабинке люксового универмага подверг сексуальному насилию писательницу и журналистку Элизабет Джин Кэрролл. Суд обязал его заплатить ей 5 миллионов долларов.