Журналистка, отсудившая у Дональда Трампа 5 млн долларов, потребовала еще десять миллионов

Писательница и журналистка Элизабет Джин Кэрролл подала еще один иск к экс-президенту США Дональду Трампу, в котором потребовала выплатить ей не меньше 10 миллионов долларов. Об этом 23 мая сообщает агентство Associated Press.

Разбирательство касается высказываний Трампа, сказанных им уже после суда, на котором от него требовали выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов за клевету и сексуальные домогательства.

Адвокаты женщины настаивают, что Дональд Трамп «удвоил» уничижительные высказывания в отношении журналистки.