Трампа признали виновным в сексуальном насилии над писательницей в примерочной универмага

Федеральное жюри Манхэттена 9 мая постановило, что экс-президент США Дональд Трамп в 1996 году в примерочной кабинке люксового универмага подверг сексуальному насилию писательницу и журналистку Элизабет Джин Кэрролл. Теперь политик должен заплатить ей 5 миллионов долларов. Об итогах заседания рассказывает в трансляции CNN.



Трамп отрицал свою вину и не давал показаний. Он просто заявил, что Джин Кэрролл — «не в его вкусе», и предположил, что та историю выдумала, чтобы поднять продажи своей книги.

Писательница требовала возмещения физического вреда и опровержения заявления Трампа о ней, опубликованного политиком в соцсетях в 2022 году. Присяжные признали экс-лидера США виновным — и в физическом насилии (2 миллиона долларов), и в клевете на женщину (3 миллиона долларов). В итоге общая сумма, которую должен выплатить политик, составила 5 миллионов долларов.