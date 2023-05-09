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    Петербург отмечает 9 мая: онлайн-трансляция

    Трампа признали виновным в сексуальном насилии над писательницей в примерочной универмага

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    Федеральное жюри Манхэттена 9 мая постановило, что экс-президент США Дональд Трамп в 1996 году в примерочной кабинке люксового универмага подверг сексуальному насилию писательницу и журналистку Элизабет Джин Кэрролл. Теперь политик должен заплатить ей 5 миллионов долларов. Об итогах заседания рассказывает в трансляции CNN.

    Трамп отрицал свою вину и не давал показаний. Он просто заявил, что Джин Кэрролл — «не в его вкусе», и предположил, что та историю выдумала, чтобы поднять продажи своей книги.

    Писательница требовала возмещения физического вреда и опровержения заявления Трампа о ней, опубликованного политиком в соцсетях в 2022 году. Присяжные признали экс-лидера США виновным — и в физическом насилии (2 миллиона долларов), и в клевете на женщину (3 миллиона долларов). В итоге общая сумма, которую должен выплатить политик, составила 5 миллионов долларов.

    В суде присяжных было трое мужчин и трое женщин. Они совещались 2,5 часа.

    Кэрролл подала иск в ноябре 2022 года, иск был гражданским.

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