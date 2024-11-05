«Кто угодно, только не этот чувак». Что говорили селебы перед победой Трампа в президентской гонке 2016 года

Президентская гонка в США подходит к завершению. В день выборов, 5 ноября, американцы сделают выбор либо в пользу кандидата от демократов Камалы Харрис, либо республиканца Дональда Трампа, уже дважды прошедшего через избирательную кампанию. Первая оказалась удачной — в 2016 году он стал президентом, что вызвало неоднозначную реакцию внутри страны. «Фонтанка» собрала громкие заявления американских звезд, которые звучали тогда.

Победа Дональда Трампа на президентских выборах стала для большинства американцев главным событием 2016 года. Сторонники радовались, но были и те, кто не желал видеть республиканца на месте главы государства.

Так, певица Мадонна со сцены Мэдисон Сквер Гарден буквально пообещала доставить оральное удовольствие тем, кто проголосует за Хиллари Клинтон (именно с ней тогда боролся Дональд Трамп).

«Клянусь богом! И я хороша в этом. Я не тороплюсь, много смотрю в глаза…» — заявила певица за 18 дней до выборов президента США.

Некоторые звезды пообещали покинуть страну, если Дональд Трамп будет избран президентом Америки. Актриса Лена Данэм и рэпер Снуп Догг заявляли, что переедут в Канаду в случае победы республиканца в президентской гонке. Американская певица и актриса Барбра Стрейзанд для переезда в том числе рассматривала Австралию.

«Мне придется выучить испанский, потому что если Трамп победит — я уеду в Испанию или еще куда-то», — сказала американская стендап-комедиант Эми Шумер в интервью британским СМИ.

Певица Шер, известная своим характерным контральто, подчеркнула, что предпочла бы переехать на Юпитер в случае победы «безумного и социопатического нарцисса» Трампа, добавив: «Я просто хочу, чтобы он исчез с лица земли». Между тем актер Сэмюэл Джексон собирался в Южную Африку, если Трамп станет президентом.

«Если этот мерзавец станет президентом, я увезу свою черную задницу обратно в Южную Африку», — заявил Джексон во время комедийного скетча на шоу Джимми Киммела, тем самым вызвав аплодисменты.

Тогда же более двадцати звезд поучаствовали в съемке видео, в котором призывали не голосовать за кандидата от Республиканской партии. Среди знаменитостей в обращении появились актер Дон Чидл, Роберт Дауни-младший, Нил Патрик Харрис, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало и Мартин Шин.

Известный американский актер Джек Блэк, который не раз ругал Дональда Трампа в своих интервью, перед выборами президента США в 2016 году заявил, что предпочел бы на месте главы государства «кого угодно, только не этого чувака (Трампа. — Прим. ред.)».

Тогда, как и сейчас, у Трампа было немало и сторонников. Так, в 2016 году актер Скотт Байо выразил поддержку Дональду Трампу, потому что ему нравилась манера общения республиканца. «Это очень просто, потому что, когда он говорит, я его понимаю, — объяснил Байо. — Он говорит так же, как говорю я. Он очень хорошо общается с людьми». Актриса Стейси Дэш назвала Трампа «настоящим консерватором» во время президентской гонки в 2016-м, добавив: «Он силен в вопросах национальной безопасности».

Сейчас среди публичных сторонников Трампа оказались Илон Маск, Канье Уэст, Халк Хоган, Закари Ливай, отец Леди Гаги, Роб Шнайдер и Эмбер Роуз, Кид Рок и Lil Pump.

В президентской гонке 2024 года, в которой участвует Дональд Трамп и Камала Харрис, американские звезды чаще выступают не с критикой республиканца, а с поддержкой кандидата от Демократической партии. В кампании Харрис участвовали певица Бейонсе, Дженнифер Лопес, Брюс Спрингстин, Карди Би, Опра Уинфри, Леда Гага и многие другие.

Ранее «Фонтанка» рассказала, как предвыборная кампания кандидатов в президенты США подходит к финалу. Перед днем голосования, намеченного на 5 ноября, Камала Харрис и Дональд Трамп оказались в Пенсильвании. Днем 4 ноября (по Москве) стало известно, что почти половина избирателей в США уже проголосовали. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».