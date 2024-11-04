На выборах в США досрочно проголосовали уже почти половина избирателей

Свыше 78 миллионов человек из общего числа в 168 миллионов избирателей уже проголосовали на выборах президента США, по данным лаборатории электоральных процессов университета Флориды, на которые ссылаются «Ведомости» 4 ноября.

Как распределились эти голоса — пока не сообщается, но на предыдущей отметке в 50 миллионов голосов (ее США прошли 30 октября) 39 % были за демократов, а 36 — за республиканцев. Впрочем, многое зависит от штатов. Пока что активнее всего голосовали Техас, Флорида, Калифорния, Северная Каролина и Джорджия.

Сами выборы пройдут 5 ноября, американцы выбирают между кандидатом от демократов Камалой Харрис и кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом. Вице-президент Камала Харрис вступила в президентскую гонку после того, как из нее выбыл нынешний президент США Джо Байден. При этом она заявила, что в случае победы в президентской гонке не намерена продолжать его курс, а ее цель — объединить американцев. Дональд Трамп в ходе кампании пережил покушение, стоившее ему ранения уха.