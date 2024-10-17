«Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена». Харрис — о планах в случае победы на выборах

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис заявила, что в случае победы в президентской гонке не намерена продолжать курс действующего главы Америки Джо Байдена. Об этом Харрис сообщила 17 октября в интервью телеканалу Fox News.

Ведущий программы «Специальный репортаж» Брет Байер во время интервью попытался выяснить, чем курс Камалы Харрис на посту президента США будет отличаться от курса Байдена.

«Мое президентство не будет продолжением президентства Джо Байдена, и, как и каждый новый президент, вступающий в должность, я принесу с собой свой жизненный и профессиональный опыт, а также свежие и новые идеи. Я представляю новое поколение лидеров», — ответила Харрис журналисту.

Как объясняет Камала Харрис, её отличает от Байдена то, что она не провела большую часть своей карьеры в Вашингтоне. Кандидат в президенты от демократов приветствует идеи как от республиканцев, так и от делового сектора и всех тех, кто может внести свой вклад в принимаемые Харрис решения.

В интервью Брет Байер поинтересовался у действующего вице-президента США, что значит её предвыборный лозунг — «новый путь вперед» и «пора перевернуть страницу».

«Прежде всего надо перевернуть страницу прошлого десятилетия, в течение которого мы были обременены риторикой, исходящей от Дональда Трампа, которая была разработана и реализована с целью разделить нашу страну и заставить американцев буквально указывать пальцем друг на друга», — объяснила Харрис.

Кандидат в президенты от Демократической партии подчеркнула, что ее президентство будет направлено на объединение американцев: «у подавляющего большинства из нас больше общего, чем того, что нас разделяет».

Выборы в президенты США состоятся 5 ноября.

Ранее вице-президент США Камала Харрис, участвующая в президентской гонке, заявила, что не намерена обсуждать урегулирование конфликта на Украине только с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению Харрис, Киев и Устав ООН должны определять то, как будет выглядеть успех в урегулировании конфликта на Украине.